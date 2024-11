Ucrânia perde mais de 40% das terras que detinha na região russa de Kursk, diz fonte

Por Olena Harmash

Kiev (Reuters) – A Ucrânia perdeu mais de 40% do território na região de Kursk, na Rússia, que rapidamente tomou em uma incursão surpresa em agosto, enquanto as forças russas montavam ondas de contra-ataques, disse uma fonte militar sênior ucraniana.

A fonte, que está no Estado-Maior da Ucrânia, disse que a Rússia havia enviado cerca de 59.000 tropas para a região de Kursk desde que as forças de Kiev invadiram e avançaram rapidamente, pegando Moscou desprevenida por 2 anos e meio em sua invasão em grande escala da Ucrânia.

“No máximo, controlávamos cerca de 1.376 quilômetros quadrados (531 milhas quadradas), agora é claro que esse território é menor. O inimigo está aumentando seus contra-ataques”, disse a fonte.

“Agora controlamos aproximadamente 800 quilômetros quadrados (309 milhas quadradas). Manteremos esse território pelo tempo que for militarmente apropriado.”

A ofensiva de Kursk foi a primeira invasão terrestre da Rússia por uma potência estrangeira desde a Segunda Guerra Mundial e pegou Moscou desprevenida.

Com o avanço em Kursk, Kiev visava conter os ataques russos no leste e nordeste da Ucrânia, forçar a Rússia a recuar as forças que avançavam gradualmente no leste e dar a Kiev uma vantagem extra em quaisquer negociações de paz futuras.

Mas as forças russas continuam avançando firmemente na região oriental de Donetsk, na Ucrânia.

A fonte do Estado-Maior Ucraniano reiterou que cerca de 11.000 soldados norte-coreanos chegaram à região de Kursk em apoio à Rússia, mas que a maior parte de suas forças ainda estava finalizando seu treinamento.

O Ministério da Defesa russo não respondeu imediatamente a um pedido da Reuters por comentários sobre a avaliação mais recente de Kiev sobre o estado da situação na região de Kursk. A Reuters não conseguiu verificar de forma independente os números ou descrições fornecidas.

Moscou não confirmou nem negou a presença de forças norte-coreanas em Kursk.

O chefe das forças armadas da Ucrânia disse em 11 de novembro que suas forças sitiadas não estavam apenas lutando contra reforços russos em Kursk, mas também lutando para reforçar duas frentes sitiadas no leste da Ucrânia e se preparando para um ataque de infantaria no sul.

(Reportagem de Olena Harmash)