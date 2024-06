Ucrânia tem direito de atacar alvos na Rússia, diz secretário-geral da Otan

BERGA, Suécia (Reuters) – A Ucrânia tem o direito, de acordo com a lei internacional, de atacar alvos militares legítimos na Rússia para se defender, disse o secretário-geral da aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, durante uma visita ao novo membro da aliança, a Suécia, nesta sexta-feira.

“A Ucrânia tem o direito à autodefesa”, disse Stoltenberg em uma coletiva de imprensa com o primeiro-ministro da Suécia, Ulf Kristersson, em uma base militar perto de Estocolmo.

“O direito à autodefesa também inclui o direito de atingir alvos militares legítimos no território da parte que está atacando, o agressor, neste caso a Rússia.”

O Kremlin disse esta semana que as nações ocidentais que fornecem armas à Ucrânia para atacar o território russo terão que acertar contas com a Rússia, depois que o presidente Vladimir Putin disse que considera armar os inimigos do Ocidente em retaliação.

“Esta é uma guerra de ataque que a Rússia iniciou contra um país vizinho pacífico e democrático, a Ucrânia, que em nenhum momento foi uma ameaça para a Rússia”, disse Stoltenberg.

“Não há dúvida de que a Ucrânia tem o direito de atingir alvos em território russo.”

