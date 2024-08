Uganda confirma mais dois casos de mpox

KAMPALA, Uganda (Reuters) – Uganda confirmou mais duas infecções pelo vírus mpox, elevando para quatro o número de casos no país da África Oriental, de acordo com o Ministério da Saúde local.

Os dois novos pacientes foram infectados com a cepa clade 1b do vírus, disse à Reuters o diretor geral de serviços de saúde do Ministério da Saúde, Henry Mwebesa, uma nova variante que gerou preocupação global.

A Organização Mundial da Saúde declarou o recente surto da doença uma emergência de saúde pública depois que a nova variante, que parece se espalhar mais facilmente entre as pessoas, foi identificada.

As autoridades de saúde de Uganda relataram pela primeira vez um surto da doença no país em 24 de julho, quando testes de laboratório de amostras de dois pacientes em um hospital próximo à fronteira com a República Democrática do Congo deram positivo para mpox.

Os dois últimos casos foram confirmados esta semana, disse o porta-voz do Ministério da Saúde, Emmanuel Ainebyoona, acrescentando que um dos pacientes é um motorista de caminhão. Ele não forneceu detalhes sobre o segundo paciente.

Ambos os pacientes foram isolados em um hospital em Entebbe, uma cidade a cerca de 50 quilômetros ao sul da capital Kampala.

As infecções por Mpox causam sintomas semelhantes aos da gripe e lesões cheias de pus, e são transmitidas por contato físico próximo. Embora geralmente leve, a doença pode ser fatal.

Uganda faz fronteira com o Congo, onde o surto atual começou em janeiro de 2023.

(Por Elias Biryabarema)