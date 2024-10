Vale, BHP e Samarco assinarão acordo de Mariana com autoridades em 25/10, dizem fontes

Por Rodrigo Viga Gaier e Marta Nogueira

RIO DE JANEIRO (Reuters) – As mineradoras Vale, BHP e Samarco devem assinar em 25 de outubro com autoridades brasileiras um acordo de cerca de 167 bilhões de reais para reparação e compensação pelo rompimento de barragem em Mariana (MG), disseram à Reuters nesta sexta-feira duas fontes com conhecimento do tema.

O acordo, que inclui pagamentos já realizados pelas empresas, recursos novos e obras a cargo das mineradoras, está sendo apresentado a movimentos sociais nesta sexta-feira em Belo Horizonte, segundo uma das fontes.

Procuradas, as mineradoras não responderam imediatamente a pedidos de comentários.

A Vale havia previsto anteriormente que o acordo seria assinado neste mês, mas não havia ainda uma data divulgada.

O colunista Lauro jardim, do jornal O Globo, publicou primeiro a data prevista para a assinatura do acordo mais cedo nesta sexta-feira.

O rompimento de barragem da Samarco — uma joint venture da Vale com a BHP — ocorreu em novembro de 2015 e liberou uma onda de lama gigante que deixou 19 mortos, centenas de desabrigados e atingiu comunidades, florestas e rios, inclusive o rio Doce em toda a sua extensão até o mar no Espírito Santo.

As negociações para um acordo definitivo sobre o tema vem ocorrendo há anos e envolvem diversas instituições de Justiça, poder público, ministérios públicos federal e estaduais (MG e ES), bem como defensorias públicas da União, Minas Gerais e Espírito Santo, representando as comunidades atingidas.

No mês passado, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, havia confirmado que o acordo deveria totalizar 167 bilhões de reais, sendo 100 bilhões de reais a serem pagos a autoridades e 30 bilhões de reais para executar obrigações que permanecerão sob responsabilidade das mineradoras.

Além disso, as companhias também dizem ter investido cerca de 37 bilhões de reais em ações compensatórias e indenizatórias, desde o rompimento até junho deste ano.