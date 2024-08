Vale escolhe vice-presidente de Finanças para ser o próximo presidente

SÃO PAULO (Reuters) – A mineradora Vale anunciou nesta segunda-feira que o atual vice-presidente executivo de Finanças e Relações com Investidores, Gustavo Pimenta, será o próximo presidente-executivo da companhia.

Pimenta, executivo com experiência global nos setores financeiro, de energia e mineração, teve carreira desenvolvida ao longo de mais de 20 anos no Brasil, Estados Unidos e Europa, lembrou a Vale.

Em 2021, ele assumiu a posição a posição de CFO da Vale.

A Vale afirmou que Pimenta, que substituirá o atual CEO Eduardo Bartolomeo, foi eleito pelo conselho de administração por unanimidade, acrescentando que a transição seguirá um cronograma que a empresa já havia divulgado.

A companhia vinha lidando há meses com o processo turbulento de escolha de seu próximo CEO, que só deveria ser concluído no final do ano.

Conforme o cronograma no processo de sucessão, Bartolomeo seguirá como presidente da companhia até 31 de dezembro de 2024, apoiando a transição para o novo presidente da Vale até 28 de fevereiro de 2025.

A Vale havia informado anteriormente que Bartolomeo seguiria como “advisor” da companhia até o final de 2025.

O mandato de Bartolomeo vencia em maio deste ano, mas foi estendido até dezembro, após o conselho ter ficado dividido entre manter o presidente por mais um período ou abrir um processo para a escolha de uma nova liderança.

O impasse no conselho sobre a sucessão da Vale ocorreu em meio a notícias de que o governo estaria tentando emplacar um nome como CEO da mineradora –o nome do ex-ministro da Fazenda Guido Mantega teria sido cogitado.

Em entrevista à Reuters, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, reafirmou que “nunca houve uma ingerência do governo com relação à Vale”.

Mas Silveira também criticou, ao final de julho, a demora para a definição de um novo presidente da companhia, relatando que faltava na Vale alguém “com autoridade” para tratar de assuntos que são relevantes ao interesse nacional, como a conclusão de um acordo entre Vale, BHP e Samarco com autoridades para a reparação e compensação pelo rompimento de barragem em Mariana, em Minas Gerais, que ocorreu em 2015.

Em nota, o presidente do conselho de administração da Vale, Daniel Stieler, disse estar confiante com a escolha de Pimenta para liderar a mineradora.

“Ele reúne as competências necessárias para que possamos aspirar um novo ciclo virtuoso para a companhia, orientado por nosso propósito, e com grande potencial de geração de valor a todos os nossos públicos de relacionamento”, afirmou Stieler.

Em nota, Bartolomeo afirmou que Pimenta “é um profissional com reconhecida competência e compromisso com a Vale do Futuro, uma companhia que se torna mais segura e confiável a cada dia”.

“Com Gustavo Pimenta, acredito que a Vale seguirá firme em sua jornada rumo à liderança na mineração sustentável e na criação de valor para todos os stakeholders.”

O próximo presidente da Vale, Gustavo Pimenta, agradeceu a confiança do conselho. “Vamos juntos nessa jornada, intensificando o diálogo com todos os nossos stakeholders e priorizando a segurança das pessoas, das operações e do meio ambiente”, afirmou.

Ele reafirmou que companhia seguirá “com foco em geração e distribuição de valor, elevando a Vale a patamares ainda mais altos”.

