Vantagem de Trump sobre Kamala na economia e sobre crime diminui, aponta pesquisa Reuters/Ipsos

3 minutos

Por Jason Lange

WASHINGTON (Reuters) – A vantagem de Donald Trump sobre Kamala Harris nos temas economia e crime está erodindo entre os eleitores dos Estados Unidos, sinal que a campanha da candidata democrata e atual vice-presidente do país passa por um bom momento antes da eleição presidencial de 5 de novembro, de acordo nova pesquisa da Reuters/Ipsos.

A pesquisa conduzida entre 23 e 25 de agosto, mostra que a abordagem do ex-presidente Trump para economia e emprego é preferida por 43% dos eleitores registrados para votar, com 40% preferindo Kamala.

A diferença de 3 pontos percentuais é pequena demais para ser significativa por conta da margem de erro da pesquisa, de 4 pontos percentuais. Uma pesquisa anterior da Reuters/Ipsos no fim de julho mostrou Trump com uma vantagem de 11 pontos no tema economia.

Nos temas crime e corrupção, Kamala e Trump ficaram empatados com 40% de apoio cada, mostrando mais movimentação no sentido de Kamala, que estava 5 pontos atrás de Trump na pesquisa de julho.

Pesquisas nacionais recentes mostraram Kamala abrindo uma pequena liderança sobre Trump desde que ela entrou na corrida presidencial dia 21 de julho, depois que o presidente Joe Biden optou por abandonar a disputa. A pesquisa Reuters/Ipsos do fim de julho mostrou Kamala subindo por 1 ponto, de 43% para 42%.

Segue a ser verificado o impacto da decisão do candidato independente à Presidência Robert F. Kennedy Jr de abandonar a disputa na sexta-feira. Kennedy, que tinha 8% das intenções de voto na pesquisa de julho, optou por endossar Trump.

Os discursos de campanha de Trump criticam, com frequência, o governo Biden e a sua atuação na economia, com as pessoas sentindo os efeitos de vários anos com inflação alta. Kamala prometeu manter os preços sobre controle e sugeriu ações como atacar aumentos abusivos de preços nos supermercados.

A nova pesquisa mostrou que a economia é o principal problema para 26% dos eleitores registrados, contra 22% que vê o extremismo político e ameaças à democracia e 13% que vê imigração como problema.

Os eleitores preferem Kamala a Trump na questão do extremismo, 42% a 36%. Trump tem vantagem no tópico imigração, preferido por 45% dos eleitores contra 37% de Kamala.

Nenhum dos dois candidatos conta com amplo apoio do público, com 59% deles dizendo que possuem uma visão desfavorável de Trump e 52% sobre Kamala. Kamala é vista favoravelmente para 47% dos eleitores, contra 39% para Trump.

A pesquisa ouviu 1.028 eleitores adultos online em todo o país, incluindo 902 eleitores registrados.