Varejistas estimam em quase US$ 1 tri gastos natalinos nos EUA

afp_tickers

1 minuto

A federação de varejistas dos Estados Unidos prevê que os consumidores gastem cerca de um trilhão de dólares (R$ 5,6 trilhões) na temporada de férias de inverno, o que representa uma leve recuperação em comparação com o ano passado, anunciou a entidade nesta terça-feira (15).

A Federação Nacional de Varejistas (NRF, na sigla em inglês) prevê que o gasto total nas férias de novembro e dezembro cresça entre 2,5% e 3,5% em comparação com 2023, alcançando entre 979,5 e 989 bilhões de dólares (entre R$ 5,52 e R$ 5,57 trilhões).

O período abrange a “Black Friday”, o dia seguinte ao feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos, e a “Cyber Monday”. Ambas as datas são conhecidas por seus grandes descontos e foram pensadas para que os consumidores gastem mais com presentes.

Também é esperada uma forte contribuição das compras on-line ao desempenho do varejo em geral, com expectativas de aumento de entre 8% e 9% nas vendas na internet e em outras modalidades fora das lojas em comparação com o ano anterior.

“Em geral, a economia esteve em uma boa posição este ano, operando com passo seguro”, disse o presidente da NRF, Matthew Shay, em um comunicado.

Está previsto que o setor varejista contrate entre 400 e 500 mil trabalhadores temporários este ano, um número ligeiramente inferior aos 509 mil do ano passado, segundo a NRF.

elm/er/bys/bjt/cjc/db/rpr/mvv