Análise do WEF: Trump ruidoso na silenciosa Suíça

O presidente dos EUA, Donald Trump, fala com a imprensa durante a Reunião Anual do Fórum Económico Mundial em Davos, Suíça, quinta-feira, 22 de janeiro de 2026. Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved

Donald Trump dominou o Fórum Econômico Mundial (WEF) a tal ponto que foi difícil para muitos observadores de acompanharem o evento. Uma análise do jornalista Jan Baumann, da SRF.

4 minutos

Isso se deveu, em grande parte, aos comentários depreciativos de Trump sobre outros chefes de Estado, incluindo a ministra suíça das Finanças, Karin Keller-Sutter. No entanto, os inúmeros líderes empresariais de todas as partes do globo que viajaram para o evento não pareceram se incomodar muito com o show desenfreado de Trump. Ou guardaram sua irritação para si mesmos.

Na quarta-feira, o público do WEF deu um suspiro de alívio quando Trump retirou suas ameaças de aplicar força militar e tarifas adicionais em relação à questão da Groenlândia. Até os mercados financeiros globais reagiram positivamente. Politicamente, porém, o ceticismo é justificável: a agressividade e o comportamento imperialista de Trump abalaram a elite política europeia.

Europa se rebela

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente francês, Emmanuel Macron, defenderam-se em Davos, insistindo na soberania e invocando a força econômica da Europa. Mas continua incerto como a Europa pode realmente se libertar da dominância militar ou mesmo do esmagador poder econômico dos Estados Unidos.

De certa forma, a Europa está atrapalhando a si mesma. Pegue como exemplo o acordo de livre comércio da UE com o Mercosul, muito elogiado no WEF. Pouco depois, o Parlamento Europeu pisou no freio, provavelmente em resposta aos protestos contínuos dos agricultores: o Tribunal de Justiça Europeu precisará revisá-lo primeiro.

Enquanto isso, gigantes da tecnologia como os chefes da Microsoft e da Nvidia apareceram em Davos, bem como, inesperadamente, o dono da Tesla, Elon Musk. E ficou claro: se a Europa, particularmente em relação a tecnologias-chave como inteligência artificial e viagens espaciais, algum dia alcançará a paridade com as gigantes tecnológicas americanas é, para dizer o mínimo, questionável.

Mostrar mais

Mostrar mais Política exterior Trump impõe agenda geopolítica em Davos Este conteúdo foi publicado em Davos vira a “Pequena América” em 2026: Trump lidera delegação de mais de 300 americanos, impõe agenda geopolítica e simboliza nova fase do Fórum Econômico Mundial, marcada também pela ausência de Klaus Schwab. ler mais Trump impõe agenda geopolítica em Davos

Contenção consciente

O que é quase ainda mais impressionante é o silêncio da Suíça oficial. O país é o anfitrião do WEF, mas o governo do país falhou em rejeitar de forma clara e inequívoca a humilhação da ex-presidente Karin Keller-Sutter diante do público mundial reunido no ressort alpino. O ministro suíço das Relações Exteriores, Ignazio Cassis, apenas descreveu as palavras de Trump como “inaceitáveis” no dia seguinte. Mesmo assim, ele evitou críticas diretas aos EUA.

Está claro que o governo do país alpino prioriza seus próprios interesses econômicos em vez de adotar uma postura politicamente corajosa contra os jogos de poder americanos. O atual presidente e ministro da Economia, Guy Parmelin, está mais preocupado com as negociações tarifárias diplomaticamente delicadas com a delegação dos EUA no WEF e trocou palavras amigáveis com o “dominador” do fórum, Donald Trump.

Isso pode agradar à indústria de exportação suíça, que espera pelas menores tarifas possíveis dos EUA para manter seus produtos competitivos no mercado americano. Mas se essa estratégia valerá a pena para o país a longo prazo, nesta nova era de política de poder “trumpista” e imprevisível, é outra questão. Especialmente porque vozes europeias influentes estão, ao menos abertamente, discutindo a busca por um caminho mais independente e menos favorável a Trump.

Adaptação: Alexander Thoele, com ajuda do Deepl

Mais lidos Os mais discutidos