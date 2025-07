Bolsonaro evita prisão por pouco e Ryanair acusa controle aéreo francês por atrasos

O ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, usando uma tornozeleira eletrônica no tornozelo esquerdo, participa de um culto religioso em uma igreja evangélica nos arredores de Brasília, Brasil, quinta-feira, 24 de julho de 2025. (AP Photo/Eraldo Peres)

A imprensa suíça destaca nesta semana a advertência do Supremo Tribunal Federal ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que escapou da prisão preventiva, mas segue proibido de se manifestar nas redes sociais. Já a Ryanair responsabiliza o controle aéreo francês por atrasos que afetaram 6,5 milhões de passageiros na Europa em 2025.

De 19 a 25 de julho de 2025, vasculhamos a imprensa suíça para dar uma visão geral das notícias mais importantes relacionadas ao Brasil, Portugal ou África lusófona.

O ex-presidente Jair Bolsonaro escapa, por enquanto, da prisão

O ex-presidente corria o risco de ser detido preventivamente após se ter pronunciado nas redes sociais, o que lhe é proibido.

O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro escapou na quinta-feira da prisão preventiva, mas o Supremo Tribunal Federal o advertiu que ele iria imediatamente para a prisão se violasse novamente a proibição de se expressar nas redes sociais.

Jair Bolsonaro, 70 anos, está sujeito desde a semana passada a uma proibição de se expressar nas redes sociais, diretamente ou por meio de terceiros, devido a suspeitas de manobras para obstruir seu julgamento por tentativa de golpe de Estado, explicou o jornal suíço online Le MatinLink externo.

O Supremo Tribunal Federal deve encerrar este julgamento nas próximas semanas. O ex-chefe de Estado de extrema direita (2019-2022) é acusado de tentar impedir a posse do atual presidente de esquerda Luiz Inácio Lula da Silva, 79 anos, seu adversário nas eleições de 2022.

No âmbito da investigação por obstrução à justiça, Jair Bolsonaro está obrigado desde sexta-feira a usar uma tornozeleira eletrônica, além da proibição de redes sociais e outras medidas.

Fonte: Le MatinLink externo, em 25.07.2025 (em francês)

Ameaçado de prisão, Bolsonaro se defende

O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro não violou a proibição de usar as redes sociais, afirmam seus advogados.

A defesa de Jair Bolsonaro negou na terça-feira que o ex-presidente brasileiro tenha violado uma ordem judicial que o proibia de se expressar nas redes sociais, depois que um juiz do Supremo Tribunal Federal o ameaçou com “prisão imediata”, noticiou o jornal 20MinutesLink externo.

O ex-líder de extrema direita (2019-2022), julgado por tentativa de golpe de Estado contra o atual presidente de esquerda Luiz Inácio Lula da Silva, foi obrigado na sexta-feira a usar uma tornozeleira eletrônica e a não mais recorrer às redes sociais.

Assim, quando Jair Bolsonaro fez declarações à mídia na segunda-feira, rapidamente divulgadas nas redes sociais, o juiz Alexandre de Moraes deu 24 horas para seus advogados apresentarem esclarecimentos, “sob pena de decretar sua prisão imediata”.

Jair Bolsonaro “não foi de forma alguma proibido de dar entrevistas” e, portanto, “não violou” a ordem, responderam seus advogados em um comunicado. “Ele não publicou nada, não acessou suas redes sociais e não pediu a terceiros que o fizessem em seu lugar”, acrescentaram.

Fonte: 20MinutesLink externo, em 23.07.2025 (em francês)

Ryanair: 6,5 milhões de passageiros atrasados devido ao controle aéreo

Cerca de 6,5 milhões de passageiros da Ryanair sofreram atrasos desde o início do ano devido a greves e à “má gestão” do controle aéreo francês, denunciou na sexta-feira a primeira companhia aérea da Europa.

“Mais de 36.000 voos da Ryanair e mais de 6 milhões de passageiros sofreram atrasos entre 1º de janeiro e 22 de julho de 2025 devido à má gestão do serviço de controle aéreo francês, à falta de pessoal e às greves ‘recreativas’”, escreveu a companhia aérea irlandesa Ryanair em um comunicado, citado pelo jornal La LibertéLink externo, do cantão de Friburgo.

A companhia aérea apela ao ministro dos Transportes francês, Philippe Tabarot, para que tome medidas “urgentes” para reformar este serviço, estimando que “90% destes atrasos poderiam ter sido evitados”.

Recomenda proteger os sobrevoos durante as greves nacionais e obrigar os controladores aéreos a garantir um efetivo completo para as partidas da primeira vaga todos os dias.

Segundo a Ryanair, a França é o país da Europa onde o controle aéreo causa mais atrasos para seus passageiros. A título de comparação, 3,8 milhões de passageiros sofreram atrasos atribuídos aos controladores aéreos na Espanha, 1,8 na Alemanha, 700.000 no Reino Unido e 600.000 em Portugal, de acordo com as estatísticas citadas pela companhia.

Fonte: La LibertéLink externo, em 25.07.2025 (em francês)

Participe do debate da semana:

Publicaremos nossa próxima revista da imprensa suíça em 8 de agosto. Enquanto isso, tenha um bom fim de semana e boa leitura!

Até a próxima semana!

