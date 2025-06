Brasil vai responsabilizar redes sociais

Os juízes do Supremo Tribunal Federal retomam a análise dos casos de regulamentação das redes sociais relativos à desinformação online, em Brasília, Brasil, quarta-feira, 4 de junho de 2025. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved

O Brasil vai responsabilizar legalmente empresas como Meta e Google por conteúdos ilegais postados por usuários — uma decisão histórica do STF com impacto global. Enquanto isso, 18 atletas representam sozinhos a Suíça francesa no torneio de peteca da Festa Federal de Ginástica. E a NASA desmente a jovem brasileira que se declarou astronauta em redes sociais.

6 minutos

Fernando Hirschy Sou responsável da distribuição e dos canais de mídia social da redação de língua portuguesa, produzo reportagens e conteúdo multimídia, além de adaptações em português. Suíço-brasileiro formado em jornalismo e comunicação social pela Universidade de Friburgo, Suíça. Ex-colaborador da antiga Rádio Suíça Internacional (RSI), que deu origem à SWI swissinfo.ch.

Clique AQUILink externoLink externo. Convidamos você a participar de uma pesquisa de opinião. Você não levará mais do que cinco minutos para respondê-la. Todas as respostas permanecerão confidenciais. Não compartilharemos seus dados pessoais com ninguém, mas suas respostas nos ajudarão a tornar nosso conteúdo ainda melhor e mais interessante. Agradecemos antecipadamente pela participação!

De 7 ao 13 de junho de 2025, vasculhamos a imprensa suíça para dar uma visão geral das notícias mais importantes relacionadas ao Brasil, Portugal ou África lusófona.

Mostrar mais

Mostrar mais Nossa newsletter sobre o que a imprensa suíça escreve sobre o Brasil, Portugal e a África lusófona Assine nosso boletim informativo e receba um e-mail todos as sextas-feiras com notícias do mundo de língua portuguesa, coletadas pela mídia suíça. Informações de uma perspectiva suíça para você. ler mais Nossa newsletter sobre o que a imprensa suíça escreve sobre o Brasil, Portugal e a África lusófona

Brasil vai responsabilizar plataformas de redes sociais pelo conteúdo que publicam

No Brasil, as empresas de mídia social passarão a ser responsáveis por seus conteúdos

O Supremo Tribunal Federal do Brasil responsabilizará a Meta e outras empresas de mídia social por postagens ilegais de usuários. Uma decisão com efeito sinalizador.

O Supremo Tribunal Federal do Brasil tomou uma decisão histórica: empresas como Meta, X e Google poderão ser responsabilizadas por conteúdos ilegais de seus usuários. Seis dos onze juízes votaram a favor do endurecimento das regras de responsabilidade, segundo a agência de notícias AP, citada pelo jornal online suíço Watson.ch.Link externo

Até agora, as plataformas só precisavam agir quando um tribunal as intimava expressamente a excluir o conteúdo. No futuro, elas deverão tomar a iniciativa e agir contra conteúdos criminosos.

Fonte: WatsonLink externo, 13.06.2025 (em alemão)

A caminho de Lausanne com uma peteca

No âmbito da Festa Federal de Ginástica, 18 ginastas locais representarão sozinhos a Suíça francesa num torneio misto de peteca.

De quinta-feira a domingo, 22 de junho, centenas de atletas da região viverão uma experiência emocionante no âmbito da Festa Federal de Ginástica, em Lausanne, que reunirá cerca de 65.000 atletas de toda a Suíça. Entre eles, 18 ginastas de Reconvilier representarão sozinhos a Suíça francesa em um torneio misto de peteca, informou o jornal regional Le Journal du JuraLink externo, na quinta-feira (12). “A ideia de participar pela segunda vez foi muito bem recebida. Muitos atletas demonstraram rapidamente sua motivação”, testemunha Jennifer Lüdi, copresidente da sociedade feminina do vilarejo.

Disciplina praticamente desconhecida na Suíça, a peteca desperta curiosidade de ambos os lados, conta o diário. Originário do Brasil, este jogo coletivo foi importado para a Europa na década de 1930 por um professor de educação física alemão. Ele se espalhou pela Suíça a partir dos anos 2000, após a criação da International Indiaca Association (IIA).

Em um campo dividido por uma rede, sua prática se assemelha bastante à do vôlei. A diferença é que se joga 5 contra 5 e se troca a bola por uma intrigante peteca com quatro penas. Este objeto gracioso, chamado aqui de “indiaca”, é rebatido com a palma da mão e depois lançado com o antebraço ou até mesmo com o cotovelo, no caso de uma defesa. “Podemos usar as duas mãos, mas em nenhum caso outras partes do corpo”, avisa Jennifer Lüdi, que, como todos, precisa demonstrar visão e precisão. “O que é um pouco surpreendente no início é que a peteca é muito leve. Dar força suficiente aos golpes é mais complicado. O que é bom, porém, é que ela cai bem devagar graças às suas penas. Isso nos dá tempo para nos posicionarmos.”

Fonte: Le Journal du JuraLink externo, 12.06.2025 (em francês)

NASA nega existência de “astronauta” brasileira

Laysa Peixoto, 23 anos, anunciou orgulhosamente sua participação em missões lunares e marcianas após um treinamento na NASA. A agência negou.

Uma história boa demais para ser verdade, afirmou o jornal gratuito 20MinutesLink externo. Em 5 de junho, Laysa Peixoto anunciou orgulhosamente no Instagram que havia sido escolhida para realizar missões na Lua e em Marte após ter feito um treinamento de astronauta na NASA, segundo o site UniLad. A brasileira de 23 anos contou que participaria do voo inaugural da Titans Space, sob o comando do astronauta veterano Bill McArthur Jr. “Ainda não percebi completamente, mas sinto uma imensa gratidão por todo o caminho que percorri até agora e por todos aqueles que fizeram e ainda fazem parte dele”, disse a jovem, emocionada.

Laysa afirmou que seria oficialmente “uma astronauta da turma de 2025”. “É uma grande alegria representar o Brasil como astronauta em um momento tão decisivo da exploração espacial, que mudará para sempre a história da humanidade”, acrescentou a jovem, orgulhando-se de ser a “primeira mulher brasileira a dar esse passo”. O depoimento de Laysa chegou aos ouvidos da NASA, que não mediu palavras para corrigir a influenciadora digital com 155 mil seguidores.

“Essa pessoa não é funcionária da NASA, pesquisadora ou aprendiz de astronauta”, informou a agência ao “Daily Mail”, esclarecendo que Laysa havia simplesmente participado de “um workshop para estudantes”, que “não é um estágio nem um emprego na NASA”. A Titans Space, que não possui licença da Administração Federal de Aviação (FAA) para autorizar voos espaciais tripulados, confirmou o envolvimento de Laysa em seu projeto. O Daily Mail especifica, no entanto, que a brasileira não consta na lista de astronautas previstos para este voo.

Fonte: 20Minutes,Link externo 12.06.2025 (em francês)

Participe do debate da semana:

Mostrar mais os arquivos Como seu país reage a desastres naturais? O colapso de uma geleira nos Alpes Suíços provocou um deslizamento de terra que soterrou parte do vilarejo de Blatten. Graças ao alerta dos cientistas, todos foram evacuados a tempo. Já viveu algo assim? Conte no formulário! Este debate está encerrado, mas pode ler os comentários 1 Curtidas Visualizar a discussão

Se você tem uma opinião, crítica ou gostaria de propor algum tema, nos escreva. Clique AQUI para enviar um e-mail.

Publicaremos nossa próxima revista da imprensa suíça em 20 de junho. Enquanto isso, tenha um bom fim de semana e boa leitura!

Até a próxima semana!

Conteúdo externo Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente. Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco Nossa newsletter sobre o que a imprensa suíça escreve sobre o Brasil, Portugal e a África lusófona. Um resumo das notícias e opiniões mais recentes publicadas em jornais, revistas e portais da Suíça. Toda semana Ucrânia: análises da Suíça A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. Eu autorizo o processamento de dados para a newsletter da SWI swissinfo.ch. Se inscrever