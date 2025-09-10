Efeito Trump afeta viagens de suíços aos EUA

Os suíços viajam menos para os EUA, o efeito Trump pesa. Keystone-SDA

Os suíços estão viajando menos para os Estados Unidos devido ao impacto causado pelo presidente Donald Trump, afirma a Federação Suíça de Turismo (FST).

Nos primeiros seis meses de 2025, as viagens para os Estados Unidos caíram 6% em comparação com o mesmo período do ano anterior, de acordo com uma pesquisa realizada pela organização com 172 membros e publicada hoje.

A situação política atual está afetando negativamente o comportamento dos viajantes, afirma a FST. Para 2025 como um todo, espera-se uma queda maior, de cerca de 10%. O número de passagens aéreas para os EUA provavelmente cairá para 340.000, depois de 380.000 em 2024.

Essa tendência não é muito surpreendente, explicou o diretor da FST, Andrea Beffa, em entrevista à agência Awp, à margem de uma coletiva de imprensa em Zurique. “Já havia ocorrido um declínio durante o primeiro mandato de Donald Trump.”

Na verdade, a queda ainda é relativamente moderada. Muitas pessoas já haviam feito reservas antes da eleição do político republicano em novembro passado e a maioria delas fez a viagem, lembra Beffa. Em resumo, houve muito poucos cancelamentos. Mas, desde a eleição do novo ocupante da Casa Branca, a demanda vem diminuindo.

Os Estados Unidos são o único país nessa situação. Na verdade, os eventos políticos geralmente causam apenas reduções temporárias na atividade. Foi o que aconteceu em Chipre ou no Egito quando a situação no Oriente Médio piorou. A demanda se recupera relativamente rápido quando o assunto não é mais abordado pela mídia. “Mas os EUA estão constantemente na mídia desde a eleição de Trump”, disse Beffa.

Outros destinos se beneficiaram da recessão, como Canadá, Austrália e vários países da Ásia e África. O lado positivo é que as pessoas continuam viajando, diz Beffa: “Elas simplesmente escolhem outros destinos. Prevejo que em 2026 haverá uma queda ainda maior em comparação com este ano.”

No entanto, em geral, o desejo de viajar continua forte: a federação de turismo prevê um aumento de 5% no faturamento, principalmente devido ao aumento dos preços. De acordo com Beffa, as pessoas estão dispostas a gastar mais. Apesar da situação econômica, os suíços não querem abrir mão de suas férias.

Férias na praia e viagens individuais de longa distância que exigem aconselhamento aprofundado são particularmente populares e estimulam o crescimento, afirma a federação.

No verão, os destinos mais populares foram Espanha, Grécia e Turquia. A Escandinávia continua a ganhar popularidade, mas a tendência para as “coolcations” — férias em locais com temperaturas mais baixas — não prejudica os destinos mediterrânicos clássicos. Os países do norte da Europa representam apenas cerca de 8-9% da procura total. Também se observa uma forte expansão da Ásia, com uma procura recorde para o Japão e o Sri Lanka.

No entanto, o crescimento do setor das viagens deve ter chegado ao fim. “Acreditamos que a situação se estabilizará ao nível atual: não esperamos que o crescimento em 2026 seja tão forte como nos anos anteriores”, explica Beffa.

Adaptação: Fernando Hirschy

