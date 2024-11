Genéricos custam o dobro na Suíça

O órgão de controle de preços critica os preços excessivos dos genéricos Keystone-SDA

Os remédios genéricos disponíveis na Suíça custam mais que o dobro do que em outros países, de acordo com um estudo do órgão suíço de controle de preços.

O estudo de preços ao consumidor comparou o custo de 20 ingredientes ativos com patente expirada e os mais vendidos nas farmácias suíças com o de outros 15 países.

Os medicamentos originais com patentes expiradas custam, em média, apenas 62% do preço suíço em outros países, informou o observador de preços Stefan Meierhans em seu boletim informativo na terça-feira (19).

+Preços dos remédios na Suíça continuam muito mais altos do que no exterior

O medicamento genérico mais barato estava disponível no exterior por 39% do preço suíço, ou seja, 61% mais barato. Mesmo no país de comparação mais caro, a Espanha, o medicamento genérico mais barato custava 27% menos. No Reino Unido, o preço médio era de apenas 16% do preço suíço.

Meierhans conclui, com base na comparação de preços deste ano e nos “preços significativamente inflacionados”, que ainda há um potencial considerável de economia no setor da saúde. Os resultados são semelhantes aos de suas comparações de preços nos anos anteriores e, mais recentemente, em 2021.

Ao mesmo tempo, está claro que as medidas tomadas até agora não são suficientes. Assim, ele está pedindo um novo mecanismo de precificação baseado em uma comparação internacional de preços especificamente para genéricos e biossimilares.

Além disso, deveria haver uma taxa obrigatória para os genéricos, a promoção de genéricos por meio da remoção de obstáculos à aprovação e a prescrição de ingredientes ativos. Meierhans também gostaria de abolir o princípio territorial. Isso significaria que o seguro básico pagaria por medicamentos obtidos por prescrição médica no exterior se eles forem mais baratos lá.

(Adaptação: Fernando Hirschy)

