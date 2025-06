O concerto que entrou para o Guinness

Telão exibindo Lady Gaga no seu concerto no Rio de Janeiro, em 3 de maio de 2025. AP Photo/Silvia Izquierdo

Lady Gaga reuniu 2,5 milhões em show gratuito em Copacabana e entrou para o Guiness Book. Já o reconhecimento do Brasil como livre de febre aftosa sem vacinação abre novos mercados e impõe mais rigor sanitário. Ambos os temas foram destaque na imprensa suíça nesta semana.

14 minutos

Alexander Thoele



Adapto artigos, produzo vídeos e coordeno o trabalho da equipe envolvida na produção de conteúdo em português. De ascendência alemã e brasileira, entrei para a SWI swissinfo.ch em 2002. Nascido no Rio de Janeiro, estudei jornalismo e ciência da computação em Brasília e Stuttgart.

Clique AQUILink externo. Convidamos você a participar de uma pesquisa de opinião. Você não levará mais do que cinco minutos para respondê-la. Todas as respostas permanecerão confidenciais. Não compartilharemos seus dados pessoais com ninguém, mas suas respostas nos ajudarão a tornar nosso conteúdo ainda melhor e mais interessante. Agradecemos antecipadamente pela participação!

De 31 de maio a 6 de junho de 2025, vasculhamos a imprensa suíça para dar uma visão geral das notícias mais importantes relacionadas ao Brasil, Portugal ou África lusófona.

Mostrar mais

Mostrar mais Nossa newsletter sobre o que a imprensa suíça escreve sobre o Brasil, Portugal e a África lusófona Assine nosso boletim informativo e receba um e-mail todos as sextas-feiras com notícias do mundo de língua portuguesa, coletadas pela mídia suíça. Informações de uma perspectiva suíça para você. ler mais Nossa newsletter sobre o que a imprensa suíça escreve sobre o Brasil, Portugal e a África lusófona

Portual recolhendo “refugiados” americanos

O jornal zuriquense Tages-Anzeiger publicou um extenso artigo sobre o crescimento da comunidade de americanos expatriados em Portugal, destacando suas motivações políticas para emigrar e os desafios de integração que enfrentam.

A reportagem apresenta histórias como a de Tatiana e Jason, que decidiram deixar os Estados Unidos após os episódios de violência política nas eleições de 2020 e a invasão do Capitólio. Assim como eles, milhares de norte-americanos têm buscado em Portugal uma vida mais segura, acessível e distante da polarização crescente em seu país. Estimativas indicam que mais de 14 mil americanos vivem hoje em Portugal, e grupos no Facebook reúnem dezenas de milhares de membros, com crescimento constante.

O interesse vem sendo impulsionado pela instabilidade política nos EUA, pela acessibilidade do sistema de saúde português, e por programas de residência como os vistos D7 (para aposentados) e D8 (para nômades digitais). Cidades como Lisboa e Porto são os destinos mais procurados.

Apesar de valorizarem a hospitalidade dos portugueses, muitos expatriados relatam dificuldades para fazer amizades locais, em parte pela barreira do idioma. A adaptação cultural é um processo gradual — desde aprender o idioma até lidar com espaços menores e a ausência de confortos típicos dos EUA.

O artigo também destaca a polarização que se reflete até nos grupos de expatriados, onde se evita discutir abertamente posições políticas. Para muitos, como Tatiana e Jason, a mudança para Portugal representa não apenas uma fuga, mas também a esperança de um novo começo. Eles já planejam solicitar a naturalização portuguesa.

Fonte: tagesanzeiger.chLink externo, em 05.06.2025 (em alemão)

Brasil recebe o status de livre de febre aftosa…sem vacinação

O artigo foi publicado no Schweizerbauer, o Jornal dos Agricultores Suíços, e explica como o reconhecimento do Brasil como país livre de febre aftosa sem vacinação, concedido pela Organização Mundial de Saúde Animal (WOAH), representa um avanço significativo para o setor de carnes. Esse novo status, celebrado como histórico por grandes grupos como JBS, Marfrig e Minerva, pode impulsionar a abertura de mercados internacionais mais exigentes.

A certificação será formalmente anunciada em 6 de junho, após um encontro entre o presidente Lula e a diretora-geral da WOAH, Emmanuelle Soubeyran. Em 2023, o Brasil exportou quase 13 bilhões de dólares em carne bovina para países como China e EUA, e o novo status deve facilitar ainda mais o acesso a mercados com alto padrão sanitário, como o Japão, além de atrair o interesse de países como Filipinas e Indonésia.

No entanto, o reconhecimento internacional também impõe maiores responsabilidades sanitárias. A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec) destacou que o setor precisará manter altos padrões de controle e biossegurança para preservar essa vantagem estratégica e garantir a confiança dos novos parceiros comerciais.

Fonte: schweizerbauer.chLink externo, em 04.06.2025 (em alemão)

Entre o ceticismo e a saudade: a missão de Ancelotti no Brasil

A notícia, publicada no portal suíço Bluewin com base em material da agência DPA, destaca o início de um novo ciclo na Seleção Brasileira com a chegada do técnico Carlo Ancelotti. O italiano assume o comando com a missão de conquistar o hexacampeonato e restaurar a confiança da torcida após anos de crise.

Ancelotti, um dos treinadores mais vitoriosos do mundo, estreia em seleções nacionais e chega em meio a mudanças também na CBF, que promete uma gestão mais moderna. Ele aposta em uma combinação de jovens promessas e jogadores experientes, como Casemiro, enquanto Neymar e Rodrygo ficaram de fora por questões médicas.

Apesar do otimismo, há ceticismo entre parte da imprensa e da população brasileira, inclusive do presidente Lula, quanto ao sucesso de um estrangeiro no cargo. A dúvida que paira no ar é: “Agora vai?”

Carlos Ancelotti já treinando a Seleção Brasileira em São Paulo, 3 de junho de 2025. EPA/Isaac Fontana

Fonte: bluewin.chLink externo, em 03.06.2025 (em alemão)

Caso “Maddie” é relançado para novas investigações

O desaparecimento de Madeleine McCann, ocorrido em 2007 no sul de Portugal, voltou ao foco da mídia suíça com a retomada das buscas perto da Praia da Luz, no Algarve. A reportagem, publicada por diversos veículos suíços, entre eles o jornal 24 Heures, da Suíça francófona, destaca os esforços conjuntos das autoridades portuguesas e alemãs, que investigam possíveis ligações do caso com o alemão Christian Brückner, já condenado por estupro e suspeito de envolvimento no desaparecimento da menina britânica.

As novas escavações, iniciadas na última terça-feira, concentram-se em uma área arborizada próxima ao local do desaparecimento e incluem investigações ao redor de uma antiga casa de campo supostamente usada por Brückner. A operação, conduzida sob mandado da promotoria de Brunswick, conta com cerca de 25 investigadores alemães e deve durar até quinta ou sexta-feira, segundo autoridades locais.

Apesar do uso de tecnologias avançadas, como radares de penetração no solo, os investigadores seguem cautelosos quanto aos resultados. A última tentativa de encontrar pistas ocorreu em 2023, sem sucesso. O caso Maddie, que mobilizou a atenção internacional desde o início, continua a ser um dos mais emblemáticos desaparecimentos infantis do século 21.

Fonte: 24heures.chLink externo, em 03.06.2025 (em francês)

Suíça ajudando a alimentar a África

O jornal suíço Le Temps, o mais conceituado da Suíça para temas econômicos e de investimento, publicou um artigo aprofundado sobre o papel de empresas suíças no comércio de alimentos em países africanos. O texto destaca o desafio global de garantir segurança alimentar diante do crescimento populacional, sem comprometer o meio ambiente e as populações locais.

Empresas como a Webcor, com sede em Genebra e operações em Angola, e a Socfin, com sede em Friburgo e atuação em oito países africanos, mostram como o setor privado suíço está cada vez mais envolvido em estratégias de produção sustentável no continente.

Ambas as companhias passaram a investir não só na comercialização, mas também na transformação local de matérias-primas e na infraestrutura das comunidades em que atuam. A Webcor afirma empregar 80% de mão de obra local e investir em refinarias e moinhos industriais, enquanto a Socfin emprega mais de 45 mil pessoas na África Ocidental, investindo em moradias, escolas e hospitais. As duas enfatizam práticas sustentáveis e certificações internacionais, especialmente no setor do óleo de palma, frequentemente criticado por impactos ambientais.

Apesar das críticas ao envolvimento do setor privado em temas como soberania alimentar, o artigo ressalta que essas empresas veem suas ações como formas de fortalecer a autonomia econômica e alimentar dos países africanos, por meio de desenvolvimento industrial e transferência de conhecimento.

O texto conclui que modelos como os da Webcor e da Socfin são exemplos promissores de equilíbrio entre crescimento econômico, justiça social e preservação ambiental, ainda que o caminho para uma cadeia global de alimentos verdadeiramente sustentável siga desafiador.

Fonte: Le TempsLink externo, em 03.06.2025 (em francês)

Lady Gaga entra para o Guinness Book of Records

O jornal Blick, de maior tiragem da Suíça germanófona, destacou o novo recorde mundial de Lady Gaga, conquistado com seu show gratuito no Rio de Janeiro, em 3 de maio. A apresentação, parte de uma campanha para promover o turismo no Brasil, atraiu 2,5 milhões de pessoas à praia de Copacabana, tornando-se o maior show gratuito já feito por uma artista feminina — superando o recorde anterior de Madonna em 2023.

Além desse feito histórico, o Blick lembra que não é a primeira vez que Gaga entra para o Guinness Book. A cantora já quebrou recordes de streaming com a música “Rain on Me”, em parceria com Ariana Grande, e tem o maior número de ouvintes mensais no Spotify entre artistas femininas. Gaga também é a primeira a vender mais de 10 milhões de cópias de quatro singles, incluindo o sucesso “Shallow”, com Bradley Cooper.

O jornal ainda destaca o alcance de Gaga na Wikipédia, onde foi a mulher mais lida por quase uma década, ficando atrás apenas de Barack Obama e Michael Jackson. Com uma carreira marcada por 326 prêmios, incluindo Grammy, Oscar e Globo de Ouro, e uma fortuna estimada em 150 milhões de dólares, Lady Gaga consolida sua posição como um dos maiores ícones da música pop mundial.

Fonte: blick.ch,Link externo em 02.06.2025 (em alemão)

Conteúdo externo

Joinville é a história da emigração de Schaffhausen

O jornal Schaffhausen Nachrichten, sediado no extremo leste da Suíça, publicou um artigo especial sobre a exposição “Schaffhausen – Joinville e vice-versa”, inaugurada no centro cultural Sternen, em Thayngen. A mostra relembra a emigração de suíços do cantão de Schaffhausen para o Brasil, especialmente para a cidade de Joinville, fundada em 1851 por imigrantes suíços e alemães. Entre 1842 e 1914, mais de 14 mil pessoas deixaram a região, fugindo da fome e da pobreza, e muitos encontraram no Brasil uma nova oportunidade.

A exposição marca mais um capítulo da parceria oficial entre Schaffhausen e Joinville, criada em 2005 e fortalecida com projetos de cooperação cultural desde então. Um dos destaques da mostra é o trabalho da artista visual Roseli Ritzmann, descendente direta de um dos primeiros emigrantes de Osterfingen, e atual diretora do Instituto Suíço em Joinville. Ela apresentou uma coleção de obras que inclui pinturas, cerâmicas e fotografias, simbolizando a conexão viva entre as duas cidades.

Roseli, que visitou a Suíça pela primeira vez, emocionou-se ao reencontrar as raízes de sua família e destacou a importância de preservar a memória da emigração suíça. O artigo ressalta que a iniciativa cultural também contribui para fortalecer os laços históricos e afetivos entre os descendentes brasileiros e suas origens suíças, numa ponte simbólica entre o passado e o presente.

Fonte: Schaffhauser NachrichtenLink externo, em 02.06.2025 (em alemão)

Brasil líder global na proteção do clima?

O jornal NZZ (Neue Zürcher Zeitung), o mais prestigiado da Suíça, publicou um artigo assinado por Alexander Busch, correspondente experiente que vive no Brasil há muitos anos, analisando a crescente isolação política da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Marina, reconhecida mundialmente por sua trajetória ambientalista, foi alvo de ataques misóginos e racistas em uma comissão do Senado, sem receber apoio efetivo nem mesmo de seu próprio partido. Segundo o NZZ, o episódio evidencia a fragilidade da política ambiental brasileira, pressionada por fortes lobbies dos setores agrícola, mineral e petrolífero no Congresso.

A ministra Marina Silva fazendo um pronunciamento no Palácio do Planalto em 15 de abril de 2024. EPA/Andre Borges

Ao mesmo tempo em que o Brasil se prepara para sediar a COP30, Lula busca equilibrar sua imagem de líder ambiental com interesses econômicos, especialmente diante da pressão por liberar a exploração de petróleo na foz do Amazonas. Este projeto enfrenta resistência de órgãos ambientais e de Marina Silva, mas que Lula apoia discretamente, vislumbrando um novo boom do petróleo para estimular a economia.

O texto conclui que Lula está colocando em risco a permanência de Marina Silva no governo, como já ocorreu em 2008, quando ela deixou o ministério em protesto contra a usina de Belo Monte.

A análise de Busch sugere que, caso Marina renuncie novamente, Lula perderia sua credibilidade internacional como defensor do meio ambiente, e o Brasil poderia se distanciar ainda mais de uma política climática eficaz, num momento crucial para o futuro da Amazônia e da transição energética global.

Fonte: nzz.chLink externo, em 01.06.2025 (em alemão)

Participe do debate da semana:

Mostrar mais Debate Moderador: Marc Leutenegger Você já sentiu falta de moradia e aluguéis caros? Na Suíça, falta moradia e os aluguéis disparam. A imigração cresce, mas a construção não acompanha. Gentrificação avança e a crise habitacional se agrava. Acontece o mesmo onde você vive? Participe da discussão 28 Curtidas Visualizar a discussão

Se você tem uma opinião, crítica ou gostaria de propor algum tema, nos escreva. Clique AQUI para enviar um e-mail.

Publicaremos nossa próxima revista da imprensa suíça em 13 de junho. Enquanto isso, tenha um bom fim de semana e boa leitura!

Até a próxima semana!

Conteúdo externo Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente. Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco Nossa newsletter sobre o que a imprensa suíça escreve sobre o Brasil, Portugal e a África lusófona. Um resumo das notícias e opiniões mais recentes publicadas em jornais, revistas e portais da Suíça. Toda semana Ucrânia: análises da Suíça A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. Eu autorizo o processamento de dados para a newsletter da SWI swissinfo.ch. Se inscrever