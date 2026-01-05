Quatro testemunhas contam como viveram a tragédia em Crans-Montana
O incêndio ocorrido no bar Le Constellation, na estação de esqui suíça de Crans-Montana, nas primeiras horas do dia 1º de janeiro, matou 40 pessoas e deixou outras 119 gravemente feridas. Quatro testemunhas relatam o caos, a fumaça, o pânico e as fugas, incluindo o relato de um pai cujo filho adolescente e seus amigos foram impedidos de entrar minutos antes de o fogo tomar conta do popular bar da estação de esqui.
