Suíça quer melhorar inclusão de paraplégicos

A estratégia visa melhorar a qualidade de vida e a participação social das mais de 8.000 pessoas que vivem com paraplegia na Suíça atualmente, de acordo com o comunicado à imprensa divulgado na segunda-feira. As medidas incluem melhoria na prevenção e garantia de acesso a apoio psicológico.
Mostrar mais
Mostrar mais
Pesquisadores suíços desenvolvem tratamento para paraplégicos
Este conteúdo foi publicado em
Usando uma combinação de robôs de reabilitação e um implante na medula óssea, pesquisadores de Lausanne desenvolveram um novo dispositivo que permite que pessoas com lesões na medula óssea voltem a andar.
As quatro associações que colaboram neste projeto são a Associação Suíça de Centros para Paraplégicos, a Fundação Suíça para Paraplégicos, a Associação Suíça de Paraplégicos e a Pesquisa Suíça para Paraplégicos.
De acordo com os responsáveis pelo desenvolvimento da estratégia, ocorrem cerca de 240 novos casos de paralisia espinhal na Suíça todos os anos. A paralisia espinhal ocorre quando a medula espinhal é danificada.
Adaptação: Fernando Hirschy
Mostrar mais
Mostrar mais
Paraplégico volta a andar com implantes que leem ondas cerebrais
Este conteúdo foi publicado em
Paraplégico volta a a andar com a ajuda de implantes que leem suas ondas cerebrais e se comunicam com um dispositivo em sua medula espinhal para ativar os músculos.
Fóssil de réptil aquático pré-histórico é encontrado no sul da Suíça
Este conteúdo foi publicado em
Durante escavações em Meride, no sul da Suíça, pesquisadores do museu de história natural do Ticino descobriram pela primeira vez um réptil aquático do gênero Lariosaurus com pele preservada.
Este conteúdo foi publicado em
O voluntariado pode ter um efeito positivo na saúde mental. De acordo com uma pesquisa realizada na Suíça, Alemanha e Áustria, as pessoas que fazem voluntariado para ajudar os outros também se fortalecem.
Veja aqui uma visão geral dos debates em curso com os nossos jornalistas. Junte-se a nós!
Se quiser iniciar uma conversa sobre um tema abordado neste artigo ou se quiser comunicar erros factuais, envie-nos um e-mail para portuguese@swissinfo.ch.