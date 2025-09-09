Suíça quer melhorar inclusão de paraplégicos

Estratégia da Suíça visa melhorar inclusão de paraplégicos. Keystone-SDA

Quatro organizações suíças apresentaram a primeira estratégia nacional para a paraplegia. A iniciativa abrange nove áreas de ação e 32 medidas concretas a serem implementadas até 2033.

A estratégia visa melhorar a qualidade de vida e a participação social das mais de 8.000 pessoas que vivem com paraplegia na Suíça atualmente, de acordo com o comunicado à imprensa divulgado na segunda-feira. As medidas incluem melhoria na prevenção e garantia de acesso a apoio psicológico.

As quatro associações que colaboram neste projeto são a Associação Suíça de Centros para Paraplégicos, a Fundação Suíça para Paraplégicos, a Associação Suíça de Paraplégicos e a Pesquisa Suíça para Paraplégicos.

De acordo com os responsáveis pelo desenvolvimento da estratégia, ocorrem cerca de 240 novos casos de paralisia espinhal na Suíça todos os anos. A paralisia espinhal ocorre quando a medula espinhal é danificada.

Adaptação: Fernando Hirschy

