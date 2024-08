Zermatt deve cobrar taxa dos turistas de um dia

Os turistas apreciam a vista do Matterhorn na Suíça Keystone

O grande número de turistas que passam apenas um dia está causando problemas para o vilarejo turístico suíço de Zermatt, que fica à sombra da icônica montanha Matterhorn. Agora, a ideia de uma taxa turística está sendo lançada.

Há lugares que são literalmente invadidos por turistas que passam o dia todo. Um ótimo exemplo é Veneza. Este ano, a cidade italiana reagiu a esse fato cobrando uma taxa dos turistas que visitam o local durante o dia. Em um período de várias semanas, eles tiveram que pagar € 5 para entrar em determinados horários.

Essa taxa também está sendo discutida em Zermatt, segundo pesquisa realizada pela emissora pública suíça SRF.

Projeto de selo verde

Na primavera passada, a prefeitura e a secretaria de turismo local se reuniram em um workshop para discutir uma taxa para os visitantes de um dia. Isso significa que os turistas que não geram renda para os hotéis e apartamentos de férias terão que pagar. O objetivo é fazer com que os turistas fiquem mais tempo.

A ideia é que qualquer pessoa que visite Zermatt por um dia tenha que pagar CHF12, o que equivale à taxa de turismo regular para hóspedes que ficam em Zermatt por três dias.

O pagamento seria feito por meio de um aplicativo e a renda seria destinada ao fundo de sustentabilidade do município. O projeto foi chamado de “Selo Verde” porque as pessoas que estivessem em Zermatt por apenas um dia financiariam projetos sustentáveis, de acordo com os documentos do workshop.

Exceções

Haveria exceções para entregadores e comerciantes. As pessoas que visitam alguém em Zermatt também não precisariam pagar nada.

O principal motivo da discussão sobre a taxa é a insatisfação dos habitantes locais, dizem os envolvidos. Para alguns, o grande número de turistas está se tornando cada vez mais um incômodo.

Nada foi decidido ainda, mas a discussão está em andamento, como confirmaram à SRF várias pessoas com conhecimento do assunto. Ninguém quis comentar sobre o andamento do assunto. O porta-voz da Secretaria de Turismo de Zermatt disse simplesmente que as medidas estão sendo constantemente revisadas. Algumas são adotadas, outras não.

No entanto, a pesquisa da SRF mostra que a imposição de tal taxa está atualmente sendo esclarecida legalmente.

(Adaptação: Fernando Hirschy)

