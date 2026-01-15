Tiroteio nos EUA, investigação do Fed e retirada de organizações internacionais

Uma pessoa do lado de fora do Edifício Federal Bishop Henry Whipple, em Minneapolis, na terça-feira. A polícia lançou gás lacrimogêneo contra a multidão. Keystone/Swissinfo

Bem-vindo à nossa revista de imprensa sobre os acontecimentos nos Estados Unidos. Todas as quintas-feiras, analisamos como a mídia suíça noticiou e reagiu a três temas centrais da atualidade norte-americana.

10 minutos

Esta semana foi agitada: o envolvimento dos EUA com o Irã, a Venezuela e a Groenlândia estava nas manchetes suíças. No final, concentrei-me em Minneapolis, onde um agente do Serviço de Imigração e Alfândegas dos EUA (ICE) atirou e matou uma mulher em um carro, resultando em protestos e prisões contínuas.

Uma pessoa detida por agentes federais na terça-feira perto do local onde Renee Good foi morta a tiros por um agente do ICE. Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved.

Protestos maciços em Minneapolis nesta semana refletem a indignação com a morte de uma mulher de 37 anos, baleada em seu carro por um oficial de imigração. No entanto, ambos os lados estão politizando o caso de forma irresponsável, de acordo com um jornal suíço.

“A operação mortal do ICE em Minneapolis é o resultado da política de imigração impiedosa de Trump”, declarou o jornal NZZ na sexta-feira. “Mas os democratas também contribuíram para a escalada”

Em 7 de janeiro, Renee Good foi baleada fatalmente na cidade de Minneapolis, no norte dos EUA, por um agente do ICE.

“O relato do incidente pelas autoridades lideradas pelos democratas em Minnesota e pela administração republicana é muito diferente”, explicou a emissora pública suíça SRF. “De acordo com as autoridades de Minnesota, o uso de armas de fogo foi injustificado. Um vídeo de uma testemunha ocular mostra como o veículo do falecido se afastou do policial quando ele disparou. Mas o Departamento de Segurança Interna, que supervisiona o ICE, alega que o policial agiu em legítima defesa: a mulher de 37 anos havia dirigido em sua direção depois que um colega pediu que ela saísse do carro.”

“Não é fácil categorizar o incidente”, admitiu o NZZ. “No entanto, políticos e comentaristas da esquerda e da direita se apressaram em tirar conclusões. Em uma distorção arrepiante dos fatos, Donald Trump declarou que o policial havia sido ‘atropelado’ por Renee Good. Ele agiu em legítima defesa, disse Trump – ‘é difícil acreditar que ele ainda esteja vivo’.”

“Trump está adotando uma política implacável de deportações em massa”, continuou o NZZ. “Ao mesmo tempo, a esquerda contribuiu para tornar inevitável um confronto violento. Isso porque parte da história de fundo é que os políticos democratas classificaram o uso fundamentalmente legítimo das autoridades de imigração como uma ameaça fascista – principalmente o governador de Minnesota, Tim Walz, que chamou o ICE de ‘Gestapo moderna’.”

O NZZ disse que essa retórica, “que não se esquiva nem mesmo de comparações nazistas, fortaleceu os ativistas de esquerda em sua crença de que a resistência é moralmente imperativa”. O jornal disse que ainda não estava claro por que Renee Good estacionou seu carro do outro lado da rua. “Mas se a impressão de que ela estava obstruindo o trabalho das autoridades do ICE for confirmada, isso também faz parte do quadro geral”, disse.

“O incidente mortal da manhã de quarta-feira é o culminar de muitos acontecimentos”, concluiu o NZZ. “Como se estivesse sob uma lente de aumento, o estado [de Minnesota] mostra de onde vem a divisão na sociedade americana. Mas, acima de tudo, ao que ela leva. Em vez de fazer uma pausa neste momento, tanto os republicanos quanto os democratas veem a tragédia como um meio de aprofundar sua disputa.”

Editorial do NZZ Link externo (alemão, acesso pago)

Cobertura do tiroteio Link externo – SRF (alemão)

Minneapolis processa a administração Trump Link externo – Tribuna de Genebra (francês)

Um vídeo do presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, é exibido numa tela no pregão da Bolsa de Valores de Nova Iorque na segunda-feira. Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved

Na terça-feira, chefes de bancos centrais globais de 11 instituições – incluindo Martin Schlegel, do Banco Nacional Suíço – emitiram uma declaração dizendo que “estão em total solidariedade” com o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell. A demonstração de apoio sem precedentes ocorreu depois que as autoridades dos EUA abriram uma investigação criminal contra Powell.

“Muito corajoso”, considerou o Tages-Anzeiger. “Qualquer um que apoie Powell publicamente está se posicionando contra Donald Trump – e se tornando um alvo.”

O Departamento de Justiça está investigando se Powell fez declarações falsas ao Congresso sobre o custo de um projeto de construção em Washington.

A assinatura de Schlegel não é isenta de riscos, explicou o jornal. “Trump é vingativo. De qualquer forma, a Suíça está sob pressão: um acordo alfandegário ainda não foi assinado, e Washington está de olho em Berna há anos devido à suposta manipulação da moeda. Trump poderia levar o apoio a Powell para o lado pessoal e colocar a Suíça sob pressão novamente.”

Mas Schlegel fez a coisa certa ao tomar uma posição, disse o Tages-Anzeiger. “A independência do banco central em relação às instituições políticas é um princípio central da política monetária. Os economistas concordam que, se o banco central depender do governo, ele não poderá combater a inflação de forma eficaz. Diversos estudos demonstraram que a independência proporciona melhores resultados”, afirmou. “Ao apoiar Jerome Powell, Martin Schlegel não está defendendo uma pessoa, mas um princípio – e, portanto, exatamente o que torna a política monetária eficaz em uma democracia.”

Também na terça-feira, o NZZ saudou o “notável” vídeo de dois minutos de Powell, publicado no domingo, no qual ele acusa Trump de usar o judiciário contra ele pessoalmente porque o Fed não está alinhando sua política monetária com os desejos de Trump. “Trump tem mais a perder no conflito do que se poderia imaginar”, disse o jornal.

“Se o conflito entre Trump e o Fed se agravar – por exemplo, se Powell sofrer um impeachment e for solicitado pelo presidente a renunciar imediatamente – isso poderá levar a uma grave turbulência nos mercados de moedas e títulos. O Fed poderia então perder o controle das expectativas de inflação dos investidores, o que teria um impacto catastrófico sobre os planos de Trump de reduzir o custo de vida dos americanos. As hipotecas ou os empréstimos de automóveis se tornariam ainda mais caros do que são hoje. Os republicanos não podem se permitir isso pouco antes das eleições de meio de mandato em novembro.”

Editorial Link externo do Tages-Anzeiger (alemão, acesso pago)

Editorial do NZZ Link externo (alemão, acesso pago)

Um coro se levanta para proteger o Fed de Donald Trump Link externo – Tribune de Genève (Francês)

Trump perturba os mercados com ameaça de indiciamento do Fed Link externo – Blick (alemão)

O glaciar Morteratsch, em processo de derretimento, no sudeste da Suíça, em outubro de 2025. Keystone / Jean-Christophe Bott

Na semana passada, Donald Trump assinou um decreto ordenando a retirada de seu país de 66 organizações internacionais que são “contrárias aos interesses dos Estados Unidos”. Particularmente afetados são os tratados e comitês relativos ao clima.

Das 66 organizações da lista, cerca de metade está ligada às Nações Unidas, informou a rádio pública suíça RTS. “A mais importante é a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), o tratado fundador de todos os outros acordos internacionais sobre o clima, concluído em 1992 na Cúpula da Terra no Rio”, disse.

O decreto também ordena a retirada do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), que estabelece o padrão para a ciência climática, bem como de outras organizações envolvidas na proteção do planeta, como a Agência Internacional de Energia Renovável, a União Internacional para a Conservação da Natureza e a ONU Água.

A RTS lembrou que, em setembro, na Assembleia Geral da ONU, Trump provocou fortes reações ao atacar a ciência climática, descrevendo o aquecimento global como “o maior golpe já perpetrado no mundo” e elogiando o carvão “limpo e bonito”.

Outras organizações na lista incluem o Fundo de População da ONU, o Fórum Global de Contraterrorismo, o Instituto Internacional para Democracia e Assistência Eleitoral e a Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres.

“Trump há muito tempo expressa ceticismo em relação às instituições intergovernamentais, criticando seus custos e questionando sua eficácia”, observou o NZZ. “A decisão de se retirar das organizações está de acordo com sua estratégia ‘América em primeiro lugar’.”

Cobertura jornalística da retirada – SRF Link externo e NZZ Link externo (alemão), RTS (francês)

Declaração Link externo da Casa Branca com uma lista das organizações afetadas

A próxima edição de “Notícias dos EUA” será publicada na quinta-feira, 22 de janeiro de 2026. Até lá!

Se você tiver algum comentário ou feedback, envie um e-mail para english@swissinfo.ch

Adaptação: Alexander Thoele, com ajuda do DeepL

Mostrar mais

Mostrar mais Newsletter: tudo o que a imprensa suíça escreve sobre o Brasil, Portugal e a África lusófona Assine nosso boletim informativo e receba todas as sextas-feiras notícias do mundo de língua portuguesa, coletadas pela mídia suíça. ler mais Newsletter: tudo o que a imprensa suíça escreve sobre o Brasil, Portugal e a África lusófona

Mantenha-se informado com nosso boletim semanal!

Você procura uma maneira simples de se manter atualizado sobre as notícias relacionadas aos EUA a partir de uma perspectiva suíça?

Assine nosso boletim semanal gratuito e receba diretamente na sua caixa postal os resumos dos principais artigos políticos, econômicos e científicos publicados nas mídias suíças.

👉Inscreva-se inserindo seu endereço de e-mail no formulário abaixo!!

Conteúdo externo Your subscription could not be saved. Please try again. Almost finished… We need to confirm your email address. To complete the subscription process, please click the link in the email we just sent you. *When you register, you will receive a welcome series and up to six updates per year. I consent to my data being used for the SWI swissinfo.ch newsletter. Subscribe

Mais lidos Os mais discutidos