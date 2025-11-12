Zurique visa combater desperdício de alimentos em restaurante
Um novo projeto visa reduzir o desperdício alimentar nos restaurantes de Zurique. O cantão de Zurique, as cidades de Zurique e Winterthur e a associação Reffnet estão apoiando o novo projeto, chamado “Food Save Zurich”.
O projeto terá início em 2026 e as empresas interessadas já podem se inscrever, informou o cantão na terça-feira.
Todo o desperdício alimentar evitável será sistematicamente registrado durante dois períodos de quatro semanas como parte deste projeto. Com base nos dados medidos, os estabelecimentos do ramo desenvolvem então várias medidas, tais como ajustes no cardápio ou nas compras. Consultores apoiam as empresas neste processo.
O que encontramos no lixo do restaurante?
No cantão de Zurique, quase 40.000 toneladas de alimentos provenientes de restaurantes acabam no lixo todos os anos. Seja porque se comprou em excesso, porque as porções eram muito grandes ou porque sobraram de bufês. Isso corresponde a 14% do impacto ambiental causado pelo desperdício de alimentos.
De acordo com estudos, cada quilo de resíduos evitáveis custa em média CHF24 ($30). Com as medidas certas, um restaurante pode reduzir o desperdício alimentar em cerca de 30% a 60%, de acordo com o relatório.
