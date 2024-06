Vaticano nomeia bispo de Hangzhou, na China, por meio de acordo com Pequim

CIDADE DO VATICANO (Reuters) – O papa Francisco nomeou Giuseppe Yang Yongqiang como bispo de Hangzhou, capital da província de Zhejiang, no leste da China, disse o Vaticano neste sábado, em uma tentativa de fortalecer as relações com Pequim.

O prelado será transferido de Zhoucun, da província de Shandong, no norte, acrescentou o Vaticano.

A nomeação foi feita após um acordo histórico firmado entre o Vaticano e a China em 2018, renovado por mais dois anos em 2022, sobre a nomeação de bispos da Igreja Católica Romana no país comunista.

O acordo foi uma tentativa de aliviar uma divisão de longa data na China continental entre um rebanho clandestino leal ao papa e uma igreja oficial apoiada pelo Estado.

Pela primeira vez desde os anos 1950, os dois lados reconheceram o papa como o líder supremo da Igreja Católica.

Católicos conservadores criticaram o acordo dos bispos com a China comunista como se fosse uma traição, mas o Vaticano o defendeu como um meio imperfeito de ter algum tipo de diálogo com as autoridades pelo bem dos católicos chineses.

O secretário-cardeal do Estado, Pietro Parolin, disse no mês passado que o Vaticano gostaria de estabelecer um gabinete permanente na China, o que seria uma grande atualização das relações diplomáticas com Pequim..

