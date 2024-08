Vendas de diesel por distribuidoras no Brasil sobem 5,9% em julho, mostra ANP

RIO DE JANEIRO (Reuters) – As vendas de diesel por distribuidoras no Brasil somaram 6,06 bilhões de litros em julho, alta de 5,9% ante o mesmo mês do ano passado, apontaram dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) nesta sexta-feira.

As vendas de gasolina em julho atingiram 3,7 bilhões de litros, queda de 1,4% ante o mesmo mês do ano passado, enquanto o etanol hidratado — seu concorrente direto nas bombas — somou 1,72 bilhões de litros, alta de 47,9% na mesma comparação.