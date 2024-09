Vendas no varejo do Brasil voltam a crescer em julho

SÃO PAULO (Reuters) – As vendas varejistas no Brasil voltaram a crescer em julho com um desempenho um pouco acima do esperado, com destaque para o setor de supermercados e bebidas.

Os dados de julho mostram que o varejo registrou avanço de 0,6% das vendas em relação ao mês anterior, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), depois de retração de 0,9% em junho — único dado no vermelho no ano.

Os dados divulgados nesta quinta-feira mostram ainda que, na comparação com mesmo mês do ano anterior, houve aumento de 4,4% das vendas.

As expectativas em pesquisa da Reuters eram de altas de 0,5% na base mensal e de 4,2% na anual..

O setor de varejo brasileiro teve um bom início de ano, favorecido pelo ambiente propício ao consumo de inflação baixa e mercado de trabalho aquecido, com aumento da renda.

Os dados do PIB no segundo trimestre mostram que o consumo das famílias aumentou 1,3% no período sobre o trimestre imediatamente anterior, e a expectativa é que o setor continue dando impulso à atividade econômica no ano.

“Houve um crescimento nos cinco primeiros meses do ano que levou a uma condição de patamar bem alto, o maior da série histórica …, em maio. Teve a queda de junho, mas a recuperação de julho é um ajuste nessa trajetória”, explicou Cristiano Santos, gerente da pesquisa.

Com os dados de julho, o desempenho do setor varejista está 0,3% abaixo do recorde de maio.

Entre as oito atividades pesquisadas, as vendas no grupo de Hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo avançaram 1,7% em julho sobre o mês anterior na série com ajuste sazonal, o principal impacto no resultado geral.

A pesquisa também mostrou que houve crescimento de 2,1% nas vendas de outros artigos de uso pessoal e doméstico. Tiveram resultados positivos ainda Equipamentos e material para escritório informática e comunicação (+2,2%), Tecidos, vestuário e calçados (+1,8%) e Móveis e eletrodomésticos (+1,4%).

Livros, jornais, revistas e papelaria registraram alta de apenas 0,1% em julho, enquanto apresentaram retrações Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (-1,5%) e Combustíveis e lubrificantes (-1,1%).

No comércio varejista ampliado, que inclui as atividades de veículos, motos, partes e peças; material de construção e atacado de produtos alimentícios, bebidas e fumo, houve alta de 0,1% frente a junho.

O Banco Central volta a se reunir na próxima semana para decidir sobre a taxa básica de juros Selic, que atualmente está em 10,5%. A expectativa em geral é de aumento de 0,25 ponto percentual diante do desempenho forte da economia.