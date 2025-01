Venezuela oferece recompensa de US$ 100 mil por opositor González Urrutia

As autoridades da Venezuela oferecem uma recompensa de US$ 100 mil (R$ 615 mil) por informação que leve à captura do opositor exilado Edmundo González Urrutia, que afirma ter vencido Nicolás Maduro nas eleições do ano passado, segundo um aviso policial divulgado nesta quinta-feira (2).

“Procurado. Ordem de captura. Recompensa: 100.000 $”, diz um cartaz publicado pela polícia científica nas redes sociais com a foto de González Urrutia, que se exilou na Espanha em setembro, embora tenha prometido voltar ao país para tomar posse em 10 de janeiro no lugar de Maduro.

Fontes judiciais confirmaram à AFP que o cartaz será afixado em aeroportos e postos de controle policial em todo o país.

Em 20 de dezembro, a Espanha concedeu asilo político a González Urrutia, acusado pelo Ministério Público venezuelano de crimes como “conspiração” e “associação para delinquir”.

O cartaz divulgado pelo Corpo de Investigações Penais, Científicas e Criminalísticas (CICPC) é dirigido a “toda pessoa que tenha conhecimento” sobre o “paradeiro” do opositor.

As autoridades eleitorais proclamaram Maduro reeleito para um terceiro mandato consecutivo de seis anos (2025-2031), sem divulgar até o momento detalhes da apuração. A oposição, no entanto, denuncia fraude e reivindica a vitória de González Urrutia.

Protestos pós-eleitorais deixaram 28 mortos e cerca de 200 feridos, além de 2.400 pessoas detidas. Entre os presos, três morreram sob custódia e cerca de 1.400 foram soltos em liberdade condicional.

