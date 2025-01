Ventos fortes reacendem incêndios em Los Angeles

Devastada por incêndios florestais, Los Angeles enfrentou novas e perigosas rajadas de vento neste domingo (12), enquanto as autoridades prometiam que os bombeiros estavam prontos para combater qualquer novo incêndio.

Pelo menos 16 pessoas morreram nos incêndios que devastaram a cidade californiana nos últimos cinco dias, reduzindo comunidades inteiras a escombros e deixando milhares de desabrigados.

As autoridades dos Estados Unidos alertaram neste domingo que ventos “fortes e perigosos” poderiam levar os incêndios florestais para áreas residenciais de Los Angeles, enquanto os bombeiros lutam para combater as chamas.

“Os ventos estão novamente se tornando potencialmente perigosos e fortes”, disse Deanne Criswell, diretora da Agência Federal de Gerenciamento de Emergências (FEMA, na sigla em inglês), à Deanne Criswell, da CNN.

O chefe do Corpo de Bombeiros do Condado de Los Angeles, Anthony Marrone, disse que seu departamento havia recebido recursos, incluindo dezenas de novos caminhões-tanque e bombeiros vindos de longe, e estava preparado para lidar com a nova ameaça.

Questionada sobre a possibilidade de os hidrantes ficarem sem água novamente, como aconteceu durante a onda inicial de incêndios na semana passada, a prefeita Karen Bass respondeu: “Acredito que a cidade está preparada”.

Enquanto isso, a frustração aumentava à medida que as pessoas evacuadas esperavam durante o dia todo nos perímetros da zona de desastre, na esperança de serem autorizadas a entrar em suas casas para tentar recuperar medicamentos vitais e animais de estimação.

Apesar dos esforços, o incêndio em Palisades continuou crescendo, avançando para o leste em direção à inestimável coleção do museu de arte Getty Center e para o norte, em direção ao densamente povoado de San Fernando Valley.

Em algumas áreas, o fogo transformou casas em cinzas e deixou rastros de metal derretido de carros em chamas.

Uma breve trégua no vento deu lugar a rajadas que, segundo os meteorologistas, poderiam atingir até 80 km/h e alimentar os incêndios nos próximos dias.

Esperava-se que os ventos enfraquecessem no final do domingo e voltassem a aumentar durante a noite, de acordo com o National Weather Service.

– Frustração e críticas –

O incêndio de Palisades estava 11% contido no sábado, mas havia crescido para 9.500 hectares, enquanto o incêndio de Eaton cobria cerca de 5.700 hectares e estava contido em 15%.

Os números oficiais registraram mais de 12.000 estruturas queimadas, mas Todd Hopkins, do Cal Fire, disse que nem todas eram casas e que o número também incluía anexos, trailers e galpões.

O aumento súbito de pessoas que precisam de um novo lugar para morar nos próximos meses pode complicar a dinâmica para os locatários da cidade, que já enfrentam dificuldades.

“Estou de volta ao mercado junto com dezenas de milhares de outras pessoas”, disse Brian, um aposentado de 69 anos cujo apartamento com aluguel controlado pegou fogo. “A situação não parece boa.”

Com relatos de saques e um toque de recolher noturno em vigor, a polícia e a Guarda Nacional montaram pontos de controle para impedir que as pessoas entrem nas áreas de desastre.

Duas pessoas foram presas perto da casa de Brentwood da vice-presidente Kamala Harris por violarem o toque de recolher, informou a mídia local citando a polícia.

Um cartaz escrito à mão dizendo “saqueadores serão fuzilados” foi pendurado em uma árvore ao lado da bandeira dos Estados Unidos do lado de fora de uma casa em Pacific Palisades.

No entanto, as verificações de segurança deixaram os moradores frustrados, com filas de até 10 horas para tentar entrar novamente e ver o que restou de suas casas.

As reclamações sobre essa má gestão se somam a outras críticas, como a dos hidrantes que secaram durante o incêndio inicial.

O presidente eleito Donald Trump acusou as autoridades da Califórnia de incompetência ao lidar com os incêndios.

“Os incêndios ainda estão queimando em Los Angeles. Políticos incompetentes não têm ideia de como apagá-los”, disse Trump em sua plataforma Truth Social.

“Essa é uma das piores catástrofes da história do nosso país. Eles simplesmente não conseguem apagar os incêndios. O que há de errado com eles?”, escreveu.

Entre as pessoas que morreram na tragédia está o ex-astro infantil australiano Rory Sykes, que participou do programa de TV britânico “Kiddy Kapers” na década de 1990.

Equipes com cães farejadores estão vasculhando os escombros à procura de corpos e, com várias pessoas ainda desaparecidas, teme-se que o número de mortos aumente.

– Impacto climático –

As autoridades federais e locais estão conduzindo uma grande investigação para determinar o que causou os incêndios.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, disse ao programa de televisão “Meet the Press” que lançará uma espécie de “Plano Marshall” para reconstruir o estado.

“Já temos uma equipe que está procurando reimaginar a Los Angeles 2.0”, disse.

Newsom também enfatizou o problema imediato das condições climáticas, dizendo que “o desafio são os ventos”.

Embora a deflagração de um incêndio florestal possa ser deliberada, muitas vezes ela é natural e parte vital do ciclo de vida de um ambiente.

Mas a expansão urbana coloca as pessoas em risco com mais frequência, e a mudança climática, alimentada pelo uso descontrolado de combustíveis fósseis pela humanidade, está exacerbando as condições que levam a incêndios destrutivos.

