Vice-presidente dos EUA assume esforços de arrecadação de campanha em meio a apelos por desistência de Biden

2 minutos

Por Trevor Hunnicutt e Jeff Mason

WASHINGTON/REHOBOTH BEACH, DELAWARE (Reuters) – A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, será a cabeça de um evento de arrecadação de fundos em Massachusetts neste sábado, enquanto o presidente Joe Biden enfrenta pressão contínua de colegas democratas e grandes doadores para desistir de sua campanha.

Biden e seus principais assessores prometeram na sexta-feira continuar com a campanha, mesmo com os principais doadores sinalizando não estarem dispostos a contribuir a menos que o presidente de 81 anos se afaste.

A crise de confiança na capacidade de Biden de vencer colocou um grande foco em Harris, amplamente considerada como a substituta mais provável caso ele renuncie.

Seus eventos de arrecadação de fundos, incluindo o de sábado em Provincetown, Massachusetts, estão recebendo interesse adicional de doadores que querem sinalizar que estão dispostos a se unir em torno de sua possível candidatura à Casa Branca, de acordo com três arrecadadores de fundos democratas.

Mais de um em cada 10 democratas do Congresso já pediu publicamente a Biden, que está isolado em sua casa em Delaware com um caso de Covid-19, que desista após um debate desastroso no mês passado contra o ex-presidente republicano Donald Trump, que levantou questionamentos sobre a capacidade do titular de vencer a eleição de 5 de novembro ou cumprir suas funções por mais quatro anos.

A campanha de Biden esperava arrecadar cerca de 50 milhões de dólares em grandes doações em julho, mas deve chegar a menos da metade desse valor, de acordo com duas fontes familiarizadas com os esforços de arrecadação de fundos.

A campanha considerou exagerados os relatos de uma queda na arrecadação de fundos em julho, observando que previu uma queda nas grandes doações devido às férias. Ela disse que ainda há 10 eventos de arrecadação de fundos programados para este mês.

Harris garantiu aos principais doadores democratas na sexta-feira que o partido prevalecerá na eleição presidencial.

“Vamos vencer esta eleição”, disse ela em uma ligação telefônica organizada em cima da hora para acalmar os doadores, de acordo com uma pessoa que participou da ligação. “Sabemos qual candidato nesta eleição coloca o povo americano em primeiro lugar: Nosso presidente, Joe Biden.”