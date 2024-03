Greves nos aeroportos alemães afetam voos da SWISS

A greve das equipes de segurança em três aeroportos alemães obrigam a Swiss International Air Lines (SWISS) a retornar para a Suíça sem passageiros.

O pessoal de segurança dos aeroportos de Berlim, Hamburgo e Stuttgart entraram em greve na quinta-feira. A SWISS anunciou na quarta-feira que seus voos de saída poderão ser realizados conforme planejado. No entanto, a aeronave terá que retornar sem passageiros, pois eles não poderão ser embarcados no voo de volta.

1.800 passageiros no chão

Um total de 16 voos da SWISS foram afetados: oito de Berlim para Zurique, cinco de Hamburgo para Zurique e três de Stuttgart para Zurique. 1.800 passageiros serão “remarcados proativamente em voos em uma data posterior”, anunciou a SWISS.

No entanto, as pessoas afetadas também podem refazer a reserva de forma independente. A SWISS está pedindo a todos os passageiros que verifiquem com antecedência a situação do seu voo no site da SWISS.

Greves também na sexta-feira

Os passageiros na Alemanha também não devem esperar chegar ao seu destino como planejado em todos os lugares na sexta-feira: O sindicato alemão Verdi convocou novas greves de advertência para o pessoal de segurança da aviação na sexta-feira. De acordo com o negociador do sindicato, Wolfgang Pieper, os cinco aeroportos de Hanover, Dortmund, Weeze, Dresden e Leipzig serão afetados. Não será possível realizar partidas da meia-noite ao meio-dia. As chegadas a esses aeroportos não serão afetadas.

Traduzido por Deepl/Fernando Hirschy

Como trabalhamos Esta notícia foi escrita e cuidadosamente verificada por uma equipe editorial externa. Na SWI swissinfo.ch, selecionamos as notícias mais relevantes para um público internacional e usamos ferramentas de tradução automática, como DeepL, para traduzi-las do inglês. O fornecimento de notícias traduzidas automaticamente nos dá tempo para escrever artigos mais detalhados. Você pode encontrá-los aqui. Se quiser saber mais sobre como trabalhamos, dê uma olhada aqui e, se tiver comentários sobre esta notícia, escreva para english@swissinfo.ch.

