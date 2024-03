Partido suíço quer acabar com a discriminação de casais casados

Atualmente, os casais casados e registrados na Suíça têm de pagar impostos federais mais altos do que os casais que vivem juntos. KEYSTONE/© KEYSTONE / GAETAN BALLY

O Partido Centro entregou as assinaturas necessárias para duas iniciativas que visam "alcançar a justiça para casais casados", acabando com a discriminação relacionada a impostos e pensões.

4 minutos

SRF Outras línguas: 2 English en Swiss initiatives seek to end discrimination of married couples original ler mais Swiss initiatives seek to end discrimination of married couples

Русский ru В Швейцарии продолжается борьба с «брачным наказанием» ler mais В Швейцарии продолжается борьба с «брачным наказанием»

As duas iniciativas populares, intituladas “Sim a impostos justos” e “Sim a aposentadorias justas”, foram entregues à Chancelaria Federal em Berna na quarta-feira, com 102.355 e 105.931 assinaturas, respectivamente (para lançar uma iniciativa são necessárias 100 mil assinaturas).

Os casais casados e registrados têm de pagar impostos federais mais altos do que os casais que vivem juntos. De acordo com o governo federal, em 2019, cerca de 454.000 casais que trabalham e 250.000 casais aposentados na Suíça foram afetados pela chamada “penalidade do casamento”.

A abolição da “penalidade do casamento” tem sido uma questão política há anos. O Tribunal Federal, a mais alta instância da Suíça, decidiu em 1984 que a discriminação fiscal contra casais casados e registrados em comparação com casais que coabitam era inconstitucional.

Mostrar mais

Mostrar mais 16% dos suíços não conseguem pagar imposto de renda Este conteúdo foi publicado em Apenas 77% das pessoas na Suíça conseguem pagar seus impostos em dia. Algumas tomam empréstimos e se endividam para pagar seus impostos. Outras rolam a dívida. ler mais 16% dos suíços não conseguem pagar imposto de renda

A iniciativa do Partido Centro agora pede que seja apresentada uma conta tributária alternativa para pessoas casadas, além do imposto federal conjunto, com base na tarifa e nas deduções para pessoas solteiras. De acordo com a proposta, um casal pagaria o valor mais baixo. O Partido do Centro quer manter o princípio da tributação conjunta.

O Partido do Centro também quer acabar com a “penalidade do casamento” no sistema previdenciário. Atualmente, as pessoas casadas não recebem uma pensão individual AHV/AVS por pessoa; juntos, um casal recebe no máximo uma vez e meia a pensão máxima da aposentadoria. Os casais aposentados que não são casados recebem duas pensões individuais. Portanto, a segunda iniciativa do Partido Centro quer acabar com qualquer redução nas pensões para pessoas casadas.

+ Suíça toma medidas para eliminar imposto injusto sobre pessoas casadas

A tributação individual é atualmente uma das principais questões em discussão no Conselho Federal (governo) e no Parlamento. De acordo com a proposta validada pelo governo em fevereiro, a renda e os bens de casais casados devem ser divididos de acordo com a lei civil, como já acontece com pessoas solteiras.

A tributação individual está prevista em todos os níveis de governo. Para o imposto federal direto, o Conselho Federal estima um déficit de receita de cerca de CHF 1 bilhão por ano com base nos números de 2024.

Mostrar mais Impostos Na Suíça os impostos são cobrados nos níveis federal, cantonal e municipal. ler mais Impostos

O Parlamento deve agora decidir. Mas a tributação individual foi rejeitada pela maioria dos partidos políticos. Uma consulta concluiu que a reestruturação radical do sistema tributário criaria novas injustiças.

O Partido Liberal Radical, de direita, o Partido Liberal Verde e grupos empresariais apoiaram a proposta. Espera-se que a tributação individual incentive mais pessoas casadas a aceitar um emprego remunerado ou a aumentar sua carga de trabalho.

Traduzido por Deepl/Fernando Hirschy

Como trabalhamos Esta notícia foi escrita e cuidadosamente verificada por uma equipe editorial externa. Na SWI swissinfo.ch, selecionamos as notícias mais relevantes para um público internacional e usamos ferramentas de tradução automática, como DeepL, para traduzi-las do inglês. O fornecimento de notícias traduzidas automaticamente nos dá tempo para escrever artigos mais detalhados. Você pode encontrá-los aqui. Se quiser saber mais sobre como trabalhamos, dê uma olhada aqui e, se tiver comentários sobre esta notícia, escreva para english@swissinfo.ch.

Conteúdo externo Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente. Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco Notícias diárias Receba as notícias mais importantes da Suíça em sua caixa postal eletrônica. Diariamente Endereço e-mail A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. Eu autorizo o processamento de dados para a newsletter da SWI swissinfo.ch. Se inscrever

Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch Mostrar mais: Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch