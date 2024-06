Suíços querem viajar para longe do país

Mais de 90% dos adultos suíços planejam viajar pelo menos uma vez em 2024, e mais da metade pelo menos três vezes. Copyright 2023 The Associated Press. All Rights Reserved

Os suíços preferem viajar para o exterior, com a grande maioria da população da Suíça planejando pelo menos uma viagem de férias este ano, apesar do aumento dos custos e da inflação.

Mais de 90% dos adultos planejavam viajar pelo menos uma vez em 2024, e mais da metade pelo menos três vezes, de acordo com uma pesquisa do site de comparação Comparis publicada na quinta-feira. A pesquisa incluiu todas as viagens particulares com pelo menos uma diária, incluindo visitas a amigos ou parentes.

Mais dinheiro, mais longe da Suíça

Quase dois terços dos entrevistados estavam planejando sua principal viagem para outro país europeu. Um em cada cinco estava até mesmo planejando um destino não europeu. Os entrevistados com renda mais alta estavam mais propensos a viajar para outros continentes do que aqueles com renda mais baixa, sendo que esses últimos passam férias na Suíça com mais frequência.

O dinheiro também foi o fator mais importante quando se tratou da frequência com que as pessoas viajaram. Três quartos dos entrevistados com renda familiar mensal bruta de CHF 8.000 (US$ 8.980) viajaram três ou mais vezes em um ano. Para pessoas com renda inferior a CHF 4.000, esse número foi de apenas um terço.

Férias de verão

Sem surpresa, o verão foi a época do ano mais popular para viajar entre os suíços. No entanto, embora quase 70% das famílias prefiram o verão, pelo menos 40% dos entrevistados com 56 anos ou mais viajaram no outono.

Também houve diferenças regionais. O verão tende a ser a época mais popular para viajar na Suíça de língua romanche do que na Suíça de língua alemã.

Traduzido por Deepl/Fernando Hirschy

