Suíça espera um verão excepcional para o turismo

A pousada Äscher-Wildkirchli em Alpstein é um dos pontos turísticos favoritos. Keystone / Gian Ehrenzeller

De acordo com o Instituto Econômico Suíço, os hotéis e locais de férias suíços esperam outro verão recorde, com a previsão de que os turistas chineses, em particular, aumentem as estadias em 0,4%.

Espera-se que cerca de 100.000 turistas a mais cheguem à Suíça em comparação com o verão passado. Para o verão de 2025, o centro de pesquisa ETH Zurich espera até mesmo um crescimento de 2%.

Embora a economia global esteja se recuperando gradualmente de seu enfraquecimento econômico este ano, o valor do franco suíço continua sendo um fator decisivo para o turismo na Suíça, de acordo com o comunicado. E a desvalorização recente do franco suíço deve ser vantajoso para o turismo local.

O instituto econômico agora espera que apenas 1,5% menos suíços tirem férias em seu próprio país. Anteriormente, ele havia previsto uma queda de 4% entre os turistas nacionais. Quando as viagens de longa distância dos suíços voltarem aos níveis normais, é provável que o número de diárias aumente de acordo com o crescimento populacional e volte a crescer até 2025.

De acordo com o centro de pesquisa, o número de turistas da Europa também deve diminuir no próximo verão, já que a tendência negativa de longo prazo no turismo europeu de antes da pandemia deve continuar.

Portanto, a previsão do instituto permanece inalterada em -4% para esse mercado. Para o verão de 2025, o centro de pesquisa espera que o nível de diárias permaneça praticamente o mesmo.

No entanto, o instituto econômico espera um aumento nas diárias no verão, com especialistas prevendo que os viajantes de longa distância mais do que compensarão o déficit de turistas da Europa e da Suíça. Os viajantes dos Estados Unidos e da China impulsionarão o crescimento, segundo eles.

O número de diárias de viajantes americanos permanecerá em um nível alto, embora com um leve crescimento, de acordo com o instituto. Espera-se um aumento de 1% para a América do Norte como um todo.

O centro de pesquisa espera que as diárias de turistas chineses permaneçam bem abaixo dos níveis pré-pandêmicos. No entanto, seu retorno gradual deve contribuir claramente para o crescimento das diárias. Em comparação com o ano anterior, o instituto econômico espera um aumento de 47%.

Além disso, eventos internacionais como o campeonato europeu de futebol da UEFA na Alemanha e os Jogos Olímpicos na França provavelmente terão um impacto positivo no interesse em viajar para a Suíça, continua o relatório.

