Suíços vivem em bolhas socioeconômicas

Os suíços têm poucas oportunidades de conhecer pessoas de diferentes idades, classes sociais ou níveis educacionais, de acordo com um estudo do Instituto Gottlieb Duttweiler publicado na segunda-feira. No entanto, eles gostariam de ver mais diversidade.

A pesquisa, realizada para o Percentual de Cultura Migros, do nome da maior rede de supermercados do país, “mostra até que ponto os círculos de conhecidos são desprovidos de mistura e diversidade”, diz a Federação das Cooperativas Migros. “Mesmo que muitos círculos sociais não sejam bolhas fechadas, eles geralmente tendem à homogeneidade”.

Dois terços das pessoas ricas e pobres conhecem muito poucas pessoas do outro grupo. A proporção é a mesma para as pessoas com alto nível de instrução em comparação com as que não têm nível superior ou para as que falam alemão em comparação com as que falam francês ou italiano.

Os entrevistados explicam esse fenômeno pela falta de oportunidades de conhecer pessoas, e não pela falta de interesse. Para a maioria das pessoas entrevistadas, uma sociedade mais mista as enriqueceria.

