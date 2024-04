Zurique mantém primeiro lugar como ‘Cidade Inteligente’

O estudo examinou até que ponto a tecnologia ajuda as cidades a oferecer aos moradores uma qualidade de vida melhor. KEYSTONE/© KEYSTONE / MICHAEL BUHOLZER

Pela quinta vez consecutiva, a cidade de Zurique ficou em primeiro lugar no índice "Smart City" do International Institute for Management Development (IMD).

Duas outras cidades suíças também entraram no top 10, com Genebra em quinto lugar e Lausanne em sétimo.

As capitais Oslo e Canberra, por sua vez, completaram o pódio em segundo e terceiro lugares, respectivamente, conforme mostrado nos resultados do estudo do IMD publicado na terça-feira.

O top 20 foi dominado por cidades asiáticas e europeias e, pela primeira vez desde que o índice foi lançado em 2019, nenhuma cidade norte-americana entrou no top 20.

O estudo examinou até que ponto a tecnologia ajuda as cidades a proporcionar aos residentes uma qualidade de vida melhor, com os resultados fornecendo informações sobre a abertura, a inovação, a inclusão e a sustentabilidade das cidades.

Os principais elementos da análise de dados e da pesquisa realizada, que analisou 142 cidades em todo o mundo, foram mobilidade, atividades, potencial, governo, saúde e segurança.

