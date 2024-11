Violência deixa 150 mortos em uma semana na capital do Haiti (ONU)

Cento e cinquenta pessoas morreram na semana passada em um novo surto de violência em Porto Príncipe, apontou a ONU nesta quarta-feira, pedindo o fim da “violência dos grupos criminosos” no Haiti.

“Pelo menos 150 pessoas morreram, 92 ficaram feridas e cerca de 20 mil tiveram que fugir de seus lares na semana de 11 de novembro”, destacou o alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Türk.

Com esses incidentes, já são mais de 4.500 os mortos neste ano no Haiti, que está à beira de um abismo, ressaltou Türk. “A última erupção de violência na capital haitiana é um prenúncio do pior que está por vir. A violência desses grupos deve ser detida imediatamente. Não devemos permitir que o Haiti afunde ainda mais no caos.”

Desde a semana passada, a capital haitiana enfrenta uma onda de violência desencadeada por uma aliança de gangues chamada “Viv Ansanm”, formada em fevereiro e que conseguiu derrubar o primeiro-ministro, Ariel Henry.

“Os cerca de 4 milhões de habitantes de Porto Príncipe são praticamente reféns, já que os grupos controlam, agora, todas as principais estradas de entrada e saída da capital”, ressaltou Türk.

Pelo menos 55% dos assassinatos ocorridos na semana passada de forma simultânea e, aparentemente, organizada resultaram de tiroteios entre membros de gangues e a polícia, apontou o funcionário da ONU, que também chamou a atenção para o aumento dos linchamentos coletivos.

