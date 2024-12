Wall Street fecha em alta após dados de inflação nos EUA

A Bolsa de Valores de Nova York fechou em alta nesta sexta-feira (20), impulsionada por um indicador de inflação que aliviou os temores do mercado sobre os aumentos nos preços.

O índice industrial Dow Jones subiu 1,18%, o tecnológico Nasdaq avançou 1,03% e o amplo S&P 500 ganhou 1,09%.

“O mercado começou o dia de mau humor devido a um possível ‘shutdown’” (paralisação dos serviços públicos por falta de acordo orçamentário no Congresso) e a um Federal Reserve (Fed, banco central americano) “mais rígido do que o esperado”, “mas os dados de inflação mais baixos do que o previsto suavizaram” o clima, explicou Chris Zaccarelli, da Northlight Asset Management.

A inflação nos Estados Unidos voltou a subir em novembro, alcançando 2,4% em 12 meses, ante 2,3% em outubro, de acordo com o índice PCE divulgado na quarta-feira pelo Departamento de Comércio.

No entanto, o índice mensal caiu para 0,1% em novembro, após registrar 0,2% nos dois meses anteriores, ficando abaixo das expectativas dos analistas, que esperavam uma inflação mensal estável, indica o Briefing.com.

Essa informação levou a uma queda nos rendimentos dos títulos do Tesouro, um dado positivo para as ações, que recuperaram terreno.

Para Angelo Kourkafas, da Edward Jones, a alta desta sexta-feira foi uma “reação excessiva às previsões do Fed” publicadas na quarta, com a perspectiva de apenas dois cortes nas taxas de juros em 2025, em vez dos quatro previstos até setembro.

De qualquer forma, “os valores são altos, o mercado está um pouco acelerado, uma consolidação faz sentido até o fim do ano”, disse Kourkafas, embora Wall Street esteja acostumado a um último empurrão durante os feriados de fim de ano.

Sobre a possibilidade de uma paralisação orçamentária, “já vivemos isso e, mesmo se houver ‘shutdown’, não esperamos consequências duradouras”, acrescentou Kourkafas.

A sexta-feira foi marcada por uma busca de ações a preços atraentes, que beneficiou os títulos que mais sofreram nos últimos dias, como Nvidia (+3,08%), Micron (+3,48%) e Intel (+2,41%).

O setor financeiro também se destacou, com ganhos de JPMorgan Chase (+1,99%), Goldman Sachs (+2,19%) e Wells Fargo (+2,16%).

