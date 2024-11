Wall Street festeja vitória de Trump e fecha em nível recorde

Wall Street fechou com euforia nesta quarta-feira, após a vitória de Donald Trump nas eleições americanas. Seus três principais índices bateram novos recordes.

O Dow Jones disparou 3,57%, aos 43.729,93 pontos; o Nasdaq, 2,95%, às 18.983,47 unidades; e o S&P 500, 2,53%, aos 5.929,04 pontos.

Desde a abertura, o Dow Jones e o S&P 500 bateram recordes. “Do ponto de vista do mercado, (…) tudo está claro”, resumiu Karl Haeling, da LBBW. “Os títulos e as commodities caem, enquanto as ações e o dólar sobem devido ao resultado da eleição”, explicou.

Antes do fim da apuração e a divulgação dos resultados completos, Trump garantiu a Casa Branca. O republicano venceu na maioria dos estados-chave, como Geórgia, Pensilvânia e Wisconsin.

“O fato de que a vitória dos republicanos seja tão expressiva, pelo menos para a Presidência e o Senado, implica que não haverá um período prolongado de incerteza (…) Isso é um enorme ponto positivo” para os mercados, apontou Haeling.

Trump venceu “a eleição, o voto do Colégio Eleitoral, o voto popular, o Senado, e parece que os republicanos também ficarão com a Câmara dos Representantes”, comentou Aaron Clark, da GW&K Investment Management, ao explicar a euforia do mercado.

A alta se concentrou, principalmente, em empresas ligadas a finanças, indústria e tecnologia, entre outras. As empresas de energias renováveis ficaram entre as perdedoras do dia. Os investidores também levam em conta a perspectiva de um “potencial corte de impostos, de menores regulamentações e de um clima favorável para as empresas”, acrescentou o analista.

– Grandes vencedores –

A ação da Tesla subiu 14,8%. Seu fundador, Elon Musk, fez campanha por Trump e doou milhões de dólares para a campanha do republicano. Trump indicou que Musk terá um papel importante em seu futuro governo, focado na redução dos gastos públicos.

As ações de bancos, que se beneficiariam de menores regulamentações, também subiram: o JPMorgan Chase teve alta de 11,64%, e o Goldman Sachs, de 10,88%.

Trata-se de “um movimento de apetite pelo risco de uma amplitude espetacular”, resumiu Patrick O’Hare, do Briefing.com. O Trump Media and Technology Group subiu 5,9%.

No mercado de títulos, as taxas dos papéis do Tesouro para 10 anos subiram para 4,43%, contra 4,27% no fechamento de ontem. O dólar também ganhou força e subia 1,81% em relação ao euro às 20h40 GMT.

O petróleo fechou em baixa. O barril do Brent para janeiro teve queda de 0,81%, aos US$ 74,92, e o WTI para dezembro caiu 0,42%, aos US$ 71,69.

Como o petróleo é negociado em dólares, uma moeda americana fortalecida encarece o barril para investidores estrangeiros.

