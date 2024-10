X diz que continuará defendendo liberdade de expressão dentro dos limites da lei após liberação no Brasil

(Reuters) – A divisão de relações globais do X disse na noite desta terça-feira que a rede social “está orgulhosa de retornar ao Brasil” e que continuará defendendo a liberdade de expressão, dentro dos limites da lei, em todos os locais que opera.

“O X tem orgulho de estar de volta ao Brasil. Proporcionar a dezenas de milhões de brasileiros acesso à nossa plataforma indispensável foi prioridade durante todo este processo”, publicou a página Global Affairs, do X, na própria rede social.

“Continuaremos a defender a liberdade de expressão, dentro dos limites da lei, em todos os lugares onde operamos”, acrescentou.

Os comentários foram feito após a determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes de liberar a plataforma no Brasil, mais cedo nesta terça-feira, após a empresa pagar multas e adotar medidas exigidas pela Justiça brasileira.

Na decisão, Moraes deu à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) até 24 horas para desbloquear o X.