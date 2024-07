Xi Jinping viaja ao Cazaquistão para uma visita de Estado

O presidente chinês, Xi Jinping, chegou, nesta terça-feira (2), ao Cazaquistão para uma visita de Estado e uma cúpula regional, no momento em que a China aumenta seus esforços diplomáticos na Ásia Central.

O chefe de Estado cazaque, Kassym Jomart Tokayev, recebeu Xi em sua chegada ao aeroporto, segundo a televisão estatal chinesa CCTV.

O avião presidencial foi escoltado por dois aviões de caça do Exército cazaque em sua entrada no espaço aéreo do país, indicou a mesma fonte.

Essa é a quinta visita do presidente chinês ao Cazaquistão, onde participará da 24ª Reunião do Conselho de chefes de Estado da Organização de Cooperação de Xangai (OCS), organizada na capital Astana em 3 e 4 de julho.

No sábado, Xi iniciará uma visita de Estado ao Tadjiquistão, informou a agência oficial chinesa Xinhua.

Ao lado de Xi Jinping, também viajam o ministro das Relações Exteriores, Wang Yi, assim como Cai Qi, membro do Comitê Permanente do Gabinete Politico do Partido Comunista Chinês (PCC), segundo a agência.

Os membros permanentes da OCS são Cazaquistão, Índia, China, Quirguistão, Paquistão, Rússia, Tadjiquistão, Uzbequistão e, desde o ano passado, Irã.

No total, representam a metade da população mundial.

Belarus também se tornará membro do grupo este ano, uma decisão anunciada durante a cúpula da OCS em 2023, que foi organizada virtualmente pela Índia.

– Esforços diplomáticos –

A cúpula desse ano “contribuirá para reforçar o consenso entre todas as partes e a promover a segurança, a estabilidade e o desenvolvimento dos países-membros”, assim como fazer avançar “a paz duradoura e a prosperidade comum no mundo”, afirmou Mao Ning, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, na segunda-feira.

O mandatário chinês também manterá conversas “profundas” com o presidente cazaque em Astana, “sobre as relações bilaterais, a cooperação em setores-chave e no panorama regional e internacional”, acrescentou.

A etapa no Tadjiquistão constitui a segunda visita de Xi Jinping ao país centro-asiático, na qual se encontrará com seu homólogo tadjique, Emomali Rahmon, para abordar “o fortalecimento das relações entre China e Tadjiquistão”, destacou o porta-voz.

Pequim intensificou recentemente os esforços diplomáticos na Ásia Central. O próprio Xi instou a aprofundar os laços econômicos durante um encontro de cúpula organizado pela China em maio, com a participação de dirigentes de vários países da região.

As duas visitas de Estado são um convite do presidente cazaque, Kassym Jomart Tokayev, e do mandatário tadjique, Enomali Rahmon, indicou a agência Xinhua.

A Ásia Central é um elo essencial da iniciativa chinesa Novas Rotas da Seda, um projeto gigantesco de infraestrutura que começou há 10 anos, impulsionado por Xi Jinping.

Pequim também busca aproveitar a repercussão na região da invasão russa na Ucrânia iniciada em fevereiro de 2022, que leva as ex-repúblicas soviéticas a olhar com preocupação para uma Rússia cada vez mais beligerante.

Ao longo da cúpula de Astana, a China assumirá a presidência rotatória da OCS para o período 2024-2025.

