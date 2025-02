Yamandú Orsi, o professor que presidirá o Uruguai apadrinhado por Mujica

afp_tickers

5 minutos

Yamandú Orsi, que ocupará a cadeira presidencial do Uruguai a partir deste sábado (1º), é o herdeiro do legado político do popular José “Pepe” Mujica e a carta vencedora do ex-presidente para o retorno da esquerda ao poder.

Este professor de história, de 57 anos, que foi por uma década prefeito de Canelones, o departamento mais populoso do país depois de Montevidéu, substituirá o centro-direitista Luis Lacalle Pou no período de 2025 a 2030.

Para Mujica, o triunfo de seu discípulo soa como uma missão cumprida. “É como um prêmio de despedida”, disse à AFP o ex-presidente (2010-2015), de 89 anos, que sofre de um câncer irreversível.

Estrategista de campanha, ele apostou alto em Orsi, que ele viu “se tornar homem”, devolvendo a esquerda à Torre Executiva após um impasse de cinco anos depois de três mandatos consecutivos.

“Confio nele”, disse Mujica meses atrás, elogiando sua gestão em Canelones.

De ascendência espanhola e italiana, educado em escolas públicas e comprometido com a igualdade social promovida pelo Estado, Orsi incorpora grande parte da idiossincrasia uruguaia.

“Não há dúvida de que ele representa uma clara média do orientalismo”, disse o publicitário Claudio Invernizzi ao jornal El Observador no sábado, referindo-se aos cidadãos da República Oriental do Uruguai.

Francisco Vernazza, especialista em comunicação política que levou Mujica à presidência, também destacou a “empatia de Orsi com as áreas rurais”, como disse ao jornal El País.

Orsi será o primeiro presidente uruguaio eleito por via constitucional em mais de 100 anos que não vem de Montevidéu, epicentro do país.

– Da sala de aula à política –

Yamandú Ramón Antonio Orsi Martínez nasceu em uma área rural de Canelones em 13 de junho de 1967 em uma casa modesta sem energia elétrica e se mudou para a capital departamental aos cinco anos de idade, quando seu pai adoeceu e não pôde continuar trabalhando no campo.

Ele costuma dizer que cresceu em um lar onde “não sobrava nada”, mas também “não faltava nada”, que sua irmã mais velha o ensinou a ler e que passou a infância jogando futebol.

Em 1991, formou-se professor de história e lecionou em escolas de Ensino Médio de cidades pequenas e grandes até 2005, quando iniciou sua carreira no governo de Canelones, primeiro como secretário-geral e, desde 2015, como prefeito.

Ele renunciou à profissão para participar das primárias do partido em junho passado, que venceu com mais de 60% dos votos, superando em muito a ex-prefeita de Montevidéu Carolina Cosse, que tinha o apoio de comunistas e socialistas e se tornou sua companheira de chapa.

Anteriormente, ele foi alvo do que considerou uma “manobra política” para prejudicar sua candidatura, quando uma trabalhadora sexual trans o acusou de tê-la agredido em 2014, acusação que se revelou falsa e promovida por outra mulher trans, integrante do Partido Nacional de Lacalle Pou. Ambas estão cumprindo penas judiciais.

– “Rezo por você” –

Quando jovem, Orsi administrava a mercearia de sua família e também era coroinha na Igreja Católica e dançarino folclórico.

A política não era discutida em casa, mas a restauração da democracia após a ditadura civil-militar (1973-1985) o levou a militar na esquerda. Em 1989, ele se juntou ao Movimento de Participação Popular fundado por Mujica, hoje o principal setor da Frente Ampla.

Além de Mujica, Orsi teve como referências Lucía Topolansky, esposa do ex-presidente, ex-guerrilheira e vice-presidente da República de 2017 a 2020; e Marcos Carámbula, seu antecessor no comando de Canelones.

“Yamandú é um homem muito inteligente, está sempre aprendendo e escutando, é muito acessível, tem muita sensibilidade”, disse Carámbula.

Orsi foi casado duas vezes, a última em 2008 com Laura Alonsopérez, uma dançarina contemporânea e atriz que mantém um perfil muito discreto. Com ela, aos 45 anos, tornou-se pai dos gêmeos Victorio e Lucía.

Assim como seus antecessores esquerdistas, Mujica e Tabaré Vázquez (2005-2010, 2015-2020), Orsi não se mudará para a mansão oficial em Montevidéu, mas continuará morando em Salinas, um balneário 40 km a leste da capital.

“Tem a ver com as raízes dos meus filhos; não é uma questão de austeridade”, ele esclareceu recentemente.

Orsi, que disse estar pronto para “arregaçar as mangas e trabalhar”, aproveitou o último fim de semana antes de tomar posse para ir a Punta del Este assistir a um show da roqueira argentina Hilda Lizarazu, de quem se declarou fã.

“Rezo por vos” (Rezo por Você, em tradução livre) foi a música que a ex-vocalista de Charly García dedicou a ele, e lhe desejou sorte.

ad/db/aa