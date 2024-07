Yellen elogia Biden por desempenho econômico “notável”; diz que pouso suave dos EUA está no caminho certo

reuters_tickers

1 minuto

Por David Lawder

RIO DE JANEIRO (Reuters) – A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, elogiou nesta quinta-feira o presidente norte-americano, Joe Biden, por uma “recuperação econômica notável” e disse que os dados do PIB e da inflação do segundo trimestre confirmaram que os EUA estão em um caminho “de crescimento constante e inflação em queda”.

Em seus primeiros comentários públicos sobre o assunto desde que Biden desistiu de sua campanha à reeleição e endossou a vice-presidente Kamala Harris como sua substituta, Yellen disse que Biden havia restaurado a posição dos Estados Unidos no mundo.

“Estou profundamente orgulhosa de servir ao povo americano com ele e com a vice-presidente Harris, e espero continuar a promover a liderança dos EUA em todo o mundo e apresentar resultados para as famílias e empresas americanas”, disse Yellen, que está no Rio de Janeiro por ocasião de reunião ministerial do G20.

Ela afirmou que o forte crescimento dos EUA, que criou 15,7 milhões de empregos desde que Biden tomou posse, não foi um acidente, mas o resultado do plano econômico de seu governo, e estava ajudando a manter a economia global resiliente.