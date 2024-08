Zagueiro uruguaio Juan Izquierdo morre em São Paulo após desmaio durante partida

(Reuters) – O futebol sul-americano ficou de luto na terça-feira após a morte do zagueiro uruguaio Juan Izquierdo, que desmaiou no gramado depois de sofrer uma arritmia cardíaca durante jogo da Copa Libertadores contra o São Paulo na semana passada.

O jogador de 27 anos estava sendo submetido a tratamento médico na capital paulista desde que desmaiou durante o jogo do Nacional contra o São Paulo em 22 de agosto.

Izquierdo caiu no gramado inconsciente aos 39 minutos do segundo tempo. Ele foi retirado do campo em uma ambulância antes de ser tratado na unidade de terapia intensiva do Hospital Albert Einstein.

O hospital informou em um comunicado que Izquierdo morreu em decorrência de morte cerebral após uma parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca.

“Com a mais profunda dor e impacto em nossos corações, o Clube Nacional comunica a morte do nosso querido jogador Juan Izquierdo”, escreveu o time uruguaio no X.

“Expressamos nossas mais sinceras condolências a família, amigos, colegas e pessoas próximas. Todo Nacional está de luto pela perda irreparável.”

A Associação Uruguaia de Futebol disse que a notícia era profundamente dolorosa, enquanto entidades de Argentina, Peru, Paraguai e Colômbia estenderam suas condolências à família e aos amigos de Izquierdo.

“O futebol sul-americano está de luto”, afirmou Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol.

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Ednaldo Rodrigues, disse que um minuto de silêncio seria observado em todas as partidas organizadas pela federação na quarta-feira.

O São Paulo declarou que estava profundamente triste com a notícia, chamando-a de “um dia triste para o futebol”.

