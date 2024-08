Zelenskiy apresenta novo “míssil drone” e chama Putin de “velho doente”

3 minutos

Por Tom Balmforth e Olena Harmash

KIEV (Reuters) – O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy elogiou neste sábado um “míssil drone” ucraniano recém-desenvolvido que, segundo ele, levará a guerra de volta à Rússia e ridicularizou russo Vladimir Putin, chamando-o de “velho doente da Praça Vermelha”.

No momento em que a Ucrânia completa 33 anos de independência pós-soviética, Zelenskiy disse que a nova arma, Palianytsia, é mais rápida e mais poderosa do que os drones de fabricação nacional que Kiev tem usado para lutar contra a Rússia, atingindo as suas refinarias de petróleo e campos de aviação militares.

“Nosso inimigo saberá qual é a maneira ucraniana de retaliação. Digno, simétrico, de longo alcance”, disse Zelenskiy. O presidente ucraniano contou que a nova classe de armas ucranianas foi usada para um ataque bem-sucedido a um alvo na Rússia, mas não disse qual.

Zelenskiy usou uma linguagem irônica para descrever o presidente da Rússia, de 71 anos, e a retórica nuclear emitida por Moscou. “Um velho doente da Praça Vermelha que constantemente ameaça a todos com o botão vermelho não nos ditará nenhuma de suas linhas vermelhas”, disse ele em um vídeo no aplicativo de mensagens Telegram.

A Rússia, que atacou a Ucrânia com milhares de mísseis e drones desde a invasão iniciada em fevereiro de 2022, classifica os ataques de drones da Ucrânia como terrorismo. As tropas de Moscou avançam no leste da Ucrânia e ocupam 18% do país.

Zelenskiy tem pressionado os aliados de Kiev para que lhe permitam usar armas ocidentais em áreas mais profundas do território russo, como para atacar bases aéreas usadas por aviões de guerra russos que atacam a Ucrânia com mísseis e bombas planadoras.

“Quero reforçar mais uma vez que nossas novas decisões sobre armas, incluindo Palianytsia, são nossa forma realista de agir, enquanto alguns de nossos parceiros infelizmente estão atrasando decisões”, disse Zelenskiy em entrevista coletiva.

Os ucranianos dizem que a palavra “Palianytsia”, um tipo de pão daquele país, é muito difícil de pronunciar para os russos e tem sido usada – às vezes com humor – durante a guerra como uma forma de distinguir ucranianos e russos. “Será muito difícil para a Rússia até mesmo pronunciar o que exatamente a atingiu”, disse Zelenskiy sobre o míssil drone.