Zoológico de Praga cria patos-mergulhões brasileiros, espécie criticamente ameaçada de extinção

Cinco filhotes do pato-mergulhão brasileiro (Mergus octosetaceus), espécie criticamente ameaçada de extinção, nasceram no zoológico de Praga, o que aumenta as esperanças de uma futura reintrodução da ave na natureza, informou um criador nesta quarta-feira (16).

Os dois machos e três fêmeas nasceram em 29 de janeiro e são os primeiros patos-mergulhões brasileiros nascidos fora da América do Sul, disse à AFP Antonin Vaidl, curador de aves do zoológico de Praga.

“O pato-mergulhão brasileiro é o único de sua espécie encontrado no Hemisfério Sul e um dos anseriformes mais ameaçados, se não o mais ameaçado de todos”, explicou Vaidl, referindo-se à ordem de aves aquáticas que inclui patos e gansos.

A União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN) estimou em 2019 que a população de patos-mergulhões brasileiros era de apenas 249 indivíduos e citou a construção de barragens e a poluição da água como as principais causas do seu declínio.

A UICN classificou esta espécie como criticamente ameaçada de extinção desde 1994.

Vaidl observou que a ave era considerada extinta na década de 1950 até que uma nova população foi descoberta.

O pato-mergulhão precisa de águas claras e de fluxo rápido, o que tornou a decisão do zoológico de Praga de receber cinco casais do Brasil, em outubro de 2023, muito desafiadora, tornando-o o único zoológico a fazê-lo até agora.

“Foi uma decisão difícil abrigar cinco casais porque eles não conseguem ficar juntos. Cada casal precisa de seu próprio aviário, que também precisa ter água corrente”, explicou Vaidl.

Ele acrescentou que, se a reprodução continuar com sucesso, o zoológico de Praga entrará em contato com outros zoológicos europeus com o objetivo de expandir o programa de reprodução.

“Tivemos sucesso com o primeiro par este ano e esperamos que os outros também tenham sucesso, porque já estamos vendo atividade”, concluiu Vaidl.

