Сможет ли Швейцария добиться от США снижения тарифов?

Помогут ли Берну уступки в сфере сельского хозяйства привести к снижению американских таможенных тарифов, введенных в отношении сельхозпродукции из Швейцарии? EPA/ALLISON DINNER

Помогут ли Берну уступки в сфере сельского хозяйства добиться снижения американских таможенных тарифов, введенных в отношении сельхозпродукции из Швейцарии?

Швейцария пытается договориться об отмене 39-процентной пошлины, которую США ввели с 1 августа 2025 года, в том числе на швейцарские продукты питания. Евросоюз сумел снизить ставку до 15%, согласившись на уступки в сфере импорта американских продуктов. Стоит ли Швейцарии воспользоваться тем же методом?

Домашний масляный хлеб, поджаристые рёшти и кусочек ароматного сыра с альпийской фермы — именно с этого для многих начинается Национальный праздник Швейцарии (Bundesfeier). В этом году, однако, праздник был омрачён решением США ввести таможенную пошлину в размере 39% на ряд швейцарских товаров, включая продукты питания. Такой «подарок» обернулся для Швейцарии особенно болезненным ударом: эта пошлина оказалась самой высокой среди всех индустриально развитых стран, поставив под удар экспорт и вынудив Берн срочно искать выход из создавшегося положения. Особенно горькой эта новость стала потому, что в правительстве были уверены: летом им удалось-таки добиться снижения ранее заявленной Дональдом Трампом пошлины в 31% до более приемлемых 10%.

Станут менее доступны

Но теперь швейцарские товары, и без того дорогие, из-за новых пошлин станут для покупателей в США, скорее всего, ещё менее доступными. Больше всего это ударит по самой изысканной продукции — по сыру, часам, сложным машинам и станкам. И сразу возникает вопрос: какие уступки может предложить Швейцария, с тем чтобы получить шанс выторговать у Дональда Трампа, обвиняющего эту страну в «торговом профиците», более выгодные условия экспорта? Один из вариантов — снизить пошлины на американские сельхозтовары.

Такой шаг означал бы увеличение масштабов импорта сельхозпродукции из США, не всегда соответствующей швейцарским стандартам качества и нормам содержания животных. Особенно болезненно новые тарифы ударят по сырной отрасли. «Ставка в 39% почти вчетверо превышает нынешний уровень в 10% и сулит серьёзные последствия для экспорта», — говорит Дезире Штокер (Désirée Stocker), представитель организации Switzerland Cheese Marketing.

Любители «Грюйера» в США тоже ощутят последствия решений Трампа. Ежегодно в Америку поставляется около 8000 тонн этого сыра, и новые пошлины приведут к его заметному подорожанию, что может сказаться на спросе. «Американским потребителям придётся платить за наш „Грюйер“ ещё больше», — подтвердила пресс-секретарь ассоциации Swissmilk Криста Брюггер (Christa Bruegger).

Сегодня килограмм «Грюйера» в США стоит около 50 франков, или 60 долларов, что вдвое дороже, чем в самой Швейцарии. С новой же пошлиной цена поднимется примерно до 65 франков, и это неизбежно приведёт к сокращению объемов продаж. Ситуацию осложняет и то, что в США название «Грюйер» юридически никак не защищено: на полках можно найти как американский сыр под этим названием, так и продукцию из других европейских стран, на которую распространяются более мягкие тарифы.

Европейские уступки

Все дело в том, что Евросоюз пошёл на уступки в отношении ряда американских сельхозтоваров и тем самым добился снижения таможенных пошлин до 15%. В рамках договорённостей Вашингтона и Брюсселя были снижены тарифы по таким позициям, как морепродукты, орехи, молочные продукты, свежие и переработанные овощи и фрукты, готовые блюда, зерновые и семена для посева, соевое масло, свинина. Но самые важные позиции — говядина, птица, рис и этанол — из переговоров исключили изначально.

Возникает вопрос: может ли Швейцария пойти по тому же пути, предложив США аналогичные уступки, с тем чтобы хоть так добиться от администрации Трампа более выгодных условий взаимной торговли? Либеральный швейцарский аналитический центр Avenir Suisse считаетВнешняя ссылка, что именно так и следует поступить. «Те, кто требует от Вашингтона справедливых условий, не должны закрывать глаза на свои собственные таможенные барьеры», — говорится в свежем аналитическом обзоре Avenir Suisse, посвящённом перспективам экономической политики Швейцарии.

Если верить данным таможенной статистики, то в 2024 году Швейцария экспортировала в США сельхозпродукции на 1,59 млрд франков (около 2 млрд долларов) — а это более чем в пять раз больше, чем объем импорта американских продуктов питания в Швейцарию. Одной из причин такого торгового дисбаланса остаются высокие тарифы на ввозимые в Швейцарию сельхозтовары: на отдельные категории, такие как сыр, мясо или овощи, они могут превышать 100%.

Средневзвешенная же ставка швейцарских таможенных пошлин на сельхозпродукцию из-за рубежа составила в 2024 году 21,3% — почти в два с половиной раза выше, чем в ЕС, и в пять раз выше, чем в США. При этом пошлины на иные, то есть на несельскохозяйственные, товары в Швейцарии уже фактически равны нулю — находясь на уровне всего в 0,6%. По мнению заместителя директора Avenir Suisse Микеле Сальви (Michele Salvi), такая диспропорция серьёзно ослабляет переговорные позиции Берна. Он считает, что тарифы на сельхозтовары должны обязательно стать предметом переговоров с США, тем более что в 2024 году на их долю приходится всего лишь около 3,5% всего швейцарского товарного экспорта за океан.

«Всё решает рынок»

Неожиданно для многих швейцарский агросектор оказался готов допустить на внутренний рынок страны больше американских товаров. «Мы открыты к обсуждению уступок по сыру. Разумеется, при этом необходимо сохранить режим защиты марок формата AOP („защищённое региональное происхождение“), особенно если речь идёт об импорте американских сыров», — говорит Дезире Штокер (Désirée Stocker) из организации Switzerland Cheese Marketing. Влиятельный Швейцарский союз фермеров (Schweizer Bauernverband, SBV) тоже готов обсуждать уступки, хотя и не по всем позициям. «У нас нет возражений против снижения пошлин на такие товары, как апельсины или морепродукты. Но ситуация будет совсем другой, если речь зайдёт о мясе, которое в Швейцарии относится к числу особых категорий продуктов», — уточняет пресс-секретарь SBV Сандра Хельфенштайн (Sandra Helfenstein).

Одна из причин этой «особенности», то есть дороговизны мяса, в Швейцарии связана, в частности, с жёсткими законодательными ограничениями на число животных, которых можно содержать на одной ферме. Закон допускает максимум 300 телят, 1500 свиней или 18 000 кур, тогда как в странах ЕС таких лимитов нет. «На политическом уровне именно Федеральный совет (кабмин) должен заложить основы новой таможенной политики в отношениях с США. Мы поддерживаем правительство, воздерживаясь, правда, пока от публичных комментариев», — отмечает Криста Брюггер (Christa Bruegger) из ассоциации Swissmilk. В Министерстве экономики Швейцарии отказались уточнять, обсуждаются ли сейчас тарифы на сельхозпродукцию в рамках переговоров с американской стороной.

«Переговоры продолжаются на разных уровнях. Федеральный совет сообщит подробности в своё время», — заявил пресс-секретарь ведомства Маркус Шпёрндли (Markus Spörndli). Но в конечном счёте многое будет зависеть от потребителей. Взять, к примеру, американскую говядину, выращенную с применением гормонов роста. Такое мясо может продаваться в Швейцарии при условии, что тесты не выявят в нём следов гормонов. При этом представители швейцарской мясной отрасли уверены: массового спроса на американскую говядину не будет, даже если она окажется дешевле местной. «Американское мясо содержит гормоны, и именно поэтому оно в Швейцарии спросом не пользуется. В конечном счёте именно рынок, то есть сами потребители, решает, что должно попадать на прилавки», — подчёркивает представитель ассоциации Proviande Филипп Хэберли (Philippe Haeberli).

Исключения из правил

Швейцария, напомним, включила в своё национальное законодательство принцип Cassis de Dijon, сформулированный в свое время Европейским судом. Согласно этому принципу, продукт, который соответствует нормам ЕС и уже продаётся в одной из стран Евросоюза, может быть допущен на рынок Швейцарии без дополнительных требований. Однако из этого правила есть исключения, например яйца от кур, содержащихся в клетках, или продукты с содержанием ГМО (генетически модифицированных организмов).

«Вполне может в итоге оказаться так, что ассортимент продуктов питания на полках магазинов в Швейцарии станет более разнообразным — но одновременно и менее надежным в плане качества. Ведь многие потребительские стандарты в США куда либеральнее, чем в Швейцарии или в ЕС: речь идёт и об обращении с животными, и о генетически модифицированных продуктах, и о пищевых добавках, которые у нас запрещены», — отмечает Йозианна Вальпен (Josianne Walpen), руководительница отдела продуктов питания в Швейцарской ассоциации защиты прав потребителей (Schweizerischer Konsumentenschutz, SKS).

Она подчёркивает, что швейцарские покупатели должны иметь полную информацию о том, каким образом произведены и переработаны американские продукты питания, особенно если эти практики запрещены в самой Швейцарии. К примеру, это касается маркировки, указывающей на то, что куриное мясо подвергалось дезинфекции растворами на основе хлора, или на то, что при откорме крупного рогатого скота использовались гормоны роста и антибиотики. Подобные декларации пока являются обязательными, но Вальпен опасается, что уступки США приведут к эрозии такого рода норм. «Пока ещё неясно, сохранится ли требование о маркировке в Швейцарии американских мяса и генетически модифицированных продуктов. Кроме того, американские правила маркировки продуктов питания куда меньше учитывают интересы покупателей и они менее информативны, чем в Швейцарии», — резюмирует Йозианна Вальпен.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo

