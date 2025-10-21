Десять лет Парижскому соглашению по климату: итоги и новые вызовы

Еще недавно казалось, переход на чистую энергию есть вопрос ближайшего будущего. Однако сегодня первоначальный энтузиазм пошёл на спад. Keystone / Gaetan Bally

Парижское соглашение по климату стало важной вехой в истории развития «зелёной энергетики» как в Швейцарии, так и во всем мире. После его подписания в 2015 году начался повсеместный бум солнечных панелей и ветряных турбин. Казалось, переход на чистую энергию стал всего лишь вопросом ближайшего будущего.

Однако со временем первоначальный энтузиазм угас. Темпы роста зеленой энергетики замедлились, весь процесс, по сути, вышел на «плато». Сегодня становится ясно: чтобы действительно приблизиться к намеченным в Париже климатическим целям, усилий, предпринятых за прошедшее десятилетие, уже недостаточно. При этом никогда ещё в истории Земли потребляемая энергия не была такой «чистой», как сегодня: почти каждая третья лампочка на планете горит благодаря солнцу, ветру или воде.

Инвестиции в «зелёную» энергетику впервые обогнали вложения в нефтегазовые проекты, а во многих странах электричество, получаемое из солнца и ветра, обходится дешевле, чем энергия, вырабатываемая за счёт природного газа. Это, конечно, вовсе не означает, что солнечные панели или ветряки сами по себе стоят меньше — просто после ввода в эксплуатацию им не нужно топливо. Газовые же станции зависят от цен на топливо и от так называемых «углеродных сборов» — платы, которую компании вносят за свои выбросы углекислого газа и других парниковых газов. И чем выше такая плата, тем дороже обходится производство энергии, например, из того же газа.

В первой половине 2025 года возобновляемые источники впервые в истории выработали больше электроэнергии, чем дало сжигание угля — 10 лет назад такое развитие событий казалось полной фантастикой. С тех пор как в Париже было подписано историческое климатическое соглашение, возобновляемая энергетика стала во многих странах одной из опор национальных климатических стратегий. Как отмечают эксперты ООН, распространение солнечных и ветровых технологий за период, начиная с 2015 года, «превзошло даже самые оптимистичные ожидания и продолжает расти экспоненциально».

Однако темпы роста в этой сфере всё ещё слишком низки, и это не может не беспокоить. Политическая и экономическая нестабильность, геополитическая напряжённость — вот главные причины, которые мешают окончательно перейти от ископаемого топлива к возобновляемым источникам. Для многих стран безопасность энергоснабжения сегодня важнее климатической устойчивости завтра: Германия снова возвращается к углю, в США начался новый этап массовой добычи нефти и газа («бури, детка, бури!»), а в некоторых странах всё громче звучат голоса в поддержку атомной энергетики.

Парижское соглашение Это первое в истории международное юридически обязывающее соглашение по вопросам климата. Оно обязывает все страны сокращать выбросы парниковых газов. Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года в Париже на Конференции ООН по изменению климата (COP21). Его цель — удержать глобальное потепление значительно ниже отметки в 2 °C по сравнению с доиндустриальным уровнем (1800 год) и стремиться ограничить повышение температуры максимум показателем в 1,5 °C. Для достижения этой цели необходимо выйти на нулевой баланс выбросов, то есть достичь климатической нейтральности, причем уже к 2050 году. Документ подписали 196 стран, Швейцария ратифицировала его в 2017 году.

Так или иначе, при нынешних темпах достичь нулевого уровня выбросов к середине 21 века явно не получится. Намерение утроить мировые мощности «зелёной» генерации к 2030 году, согласованное два года назад, пока остаётся «лишь миражом» — на это указывает, например, авторитетный британский аналитический центр EmberВнешняя ссылка. Так что же дальше, каковы перспективы? Путь, пройденный возобновляемой энергетикой за последние 10 лет с момента подписания Парижского соглашения, оказался довольно-таки впечатляющим, но впереди мир ждут не только технологические рекорды, но и испытание на прочность — политическую, экономическую и человеческую.

Скромные темпы

Солнечные панели сегодня появляются буквально повсюду — на крышах домов, на фасадах зданий и в других порой самых неожиданных местах. Швейцария не исключение: только в 2024 году в стране было установлено около 56 000 новых фотоэлектрических установок, что втрое больше, чем в 2020 году. Об этом сообщает, например, Федеральное энергетическое Ведомство Швейцарии (Bundesamt für Energie, BFE, подразделение Министерства энергетики, транспорта и коммуникаций UVEK). Даже если не учитывать гидроэнергетику — а это традиционно главный возобновляемый источник энергии в стране, обеспечивающий вот уже на протяжении десятилетий стабильные поставки «чистого электричества» — то все равно, развитие в этой области в стране выглядит впечатляюще: солнечная энергетика выросла за последние 10 лет на 433 %, биомасса — на 237 %, ветровая — на 55 %.

Тем не менее, на фоне мировых тенденций швейцарские темпы роста в этой сфере выглядят относительно скромно: совокупный прирост производства энергии из возобновляемых источников начиная с 2015 года составил около 30 %, тогда как в мире он приблизился к 81 %. Глобальный объём выработки электроэнергии из возобновляемых источников — главным образом за счёт солнца и ветра — за это десятилетие практически удвоился. «Сейчас мы находимся в фазе взлёта. За десятилетие, прошедшее после подписания Парижского соглашения по климату, развитие ветровой и солнечной энергетики ускорилось до уровней, которых ранее не достигала в истории ни одна другая технология производства электроэнергии», — говорит в интервью SWI swissinfo.ch аналитик британского центра Ember Костанца Рангелова (Kostantsa Rangelova).

По её словам, мировой объём солнечной генерации достиг отметки 2 000 тераватт-часов (ТВт·ч) в год всего за 11 прошедших лет. Ветровым установкам понадобилось 17 лет, чтобы пройти тот же путь, а угольным и газовым станциям — более 40 лет. Китай остаётся крупнейшим источником выбросов CO₂, но именно он стал и мировым лидером в сфере возобновляемой энергетики. В 2024 году Китай установил в два раза больше солнечных панелей и ветровых турбин, чем весь остальной мир вместе взятый. Существенный рост за последние десять лет показали также США, а особенно Индия и Бразилия.

По данным центра Ember, страны группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) в 2024 году обеспечили 51 % всей мировой солнечной генерации против 15 % в 2015-м. «Возобновляемые источники дают этим странам энергетическую независимость и обеспечивают экономическую устойчивость, — подчёркивает Костанца Рангелова. — Это особенно важно для государств, зависящих от импорта нефти и газа, таких как Китай и Индия».

Новые электростанции — преимущественно солнечные и ветровые

Если раньше новые электростанции в мире в основном работали на газе или угле, то с 2015 года ситуация изменилась: теперь подавляющее большинство новых объектов инфраструктуры энергоснабжения функционирует на основе возобновляемых источников энергии. В 2024 году солнечные и ветровые станции составили почти 90 % всех новых установок, введённых в эксплуатацию по всему миру. По словам Костанцы Рангеловой главным двигателем роста стали инновации: новые материалы и усовершенствованные производственные процессы повысили эффективность оборудования и значительно снизили его себестоимость.

Возобновляемые источники уже обогнали ископаемое топливо почти во всех регионах планеты — за исключением Ближнего Востока. В Европе лидерами по вводу новых возобновляемых мощностей стали Германия, Испания и Италия. По мнению Вольфрама Шпарбера (Wolfram Sparber), председателя Ассоциации европейских исследовательских центров в области возобновляемой энергетики (EUREC), дополнительный импульс развитию возобновляемой энергетики в Европе дала агрессия России против Украины: «Она подтолкнула европейские правительства к тому, чтобы активнее развивать собственное производство энергии на основе возобновляемых источников, уменьшая свою зависимость от импорта нефти и газа».

Интерес инвесторов к «зелёной» энергетике также стремительно растёт. Глобальные инвестиции в так называемый «энергетический переход», включая развитие возобновляемых источников, повышение степени энергоэффективности объектов жилого фонда и развитие электросетей — достигли в 2024 году рекордного уровня в 2 триллиона долларов США (против 1,2 триллиона в 2015 году). Это почти вдвое больше, чем общий объём вложений в нефтегазовую отрасль. И здесь, как и прежде, ведущую роль играют Китай и Азия в целом. В результате доля возобновляемых источников в мировом производстве электроэнергии выросла с 23 % в 2015 году до 32 % в 2024-м.

Сегодня более 60 стран мира вырабатывают свыше половины своей электроэнергии из возобновляемых источников. По прогнозам Международного энергетического агентства (IEA), к 2030 году эта доля достигнет 46 %. Швейцария входит в число европейских стран с самой значительной долей «зелёной» электроэнергии — 67 % в 2024 году, главным образом благодаря гидроэнергетике. Однако вклад солнечных и ветровых источников в общий энергобюджет страны остаётся сравнительно скромным: на них приходится лишь 11 % произведённой в стране электроэнергии (против 28 % в среднем по ЕС). Согласно исследованию, опубликованному в 2024 году Швейцарским энергетическим фондом (Schweizerische Energie-Stiftung, SES), по этому показателю среди 28 европейских государств Швейцария занимает 22-е место.

Ископаемое топливо по-прежнему доминирует

Несмотря на быстрое увеличение масштабов внедрения возобновляемой энергетики, переход к глобальной энергосистеме, совместимой с задачами и целями, намеченными в Парижском соглашении, все еще идёт слишком медленно. Сегодня лишь 32 % мировой электроэнергии вырабатывается из возобновляемых источников. Остальные 68 % по-прежнему обеспечивают газ, уголь, нефть, а также, в меньшей степени, атомная энергия. Ископаемое топливо остаётся основой мирового энергоснабжения: оно используется для отопления зданий, работы двигателей внутреннего сгорания и в базовых промышленных процессах.

Возобновляемые источники энергии: они действительно экологически чистые? Если рассматривать производство энергии на протяжении всего жизненного цикла — то есть от добычи сырья до утилизации оборудования, — то возобновляемые источники энергии в Швейцарии действительно «гораздо чище, чем ископаемое топливо». Об этом в интервью SWI swissinfo.ch рассказал Юрг Рорер (Jürg Rohrer), руководитель Исследовательской группы по вопросам возобновляемой энергетики при Высшей школе прикладных наук Цюриха (ZHAW). По словам Юрга Рорера, климатическое воздействие солнечной установки на крыше составляет около 39 граммов CO₂-эквивалента на каждый произведённый киловатт-час электроэнергии, а ветровой турбины — в среднем 25,9 грамма CO₂e/кВт·ч. Эти значения учитывают все этапы жизненного цикла — от изготовления материалов и строительства до эксплуатации и демонтажа оборудования по окончании его срока службы. Для сравнения: природный газ создаёт примерно 485 г CO₂e/кВт·ч, а уголь — около 1 000 г CO₂e/кВт·ч. Гидроэнергетика также характеризуется низким уровнем выбросов CO₂, однако она сопряжена с локальными экологическими компромиссами. Речь идёт, например, о необходимости поддержания остаточного стока (минимального количества воды, которое должно оставаться в русле для сохранения экосистемы), а также о нарушении естественного процесса переноса осадочного материала — то есть это когда песок задерживается плотинами. Тем не менее, подчёркивает Юрг Рорер, воздействие возобновляемой энергетики на окружающую среду можно сократить ещё сильнее. Что можно сделать для этого? Вот три возможных приоритета: снижение общего спроса на энергию за счёт повышения степени энергоэффективности; проектирование энергоустановок без ущерба для природы, например, размещение солнечных панелей на крышах и фасадах уже существующих зданий; развитие экономики замкнутого цикла. Таким образом, даже с учётом всех этапов жизненного цикла возобновляемая энергетика остаётся самым экологически чистым способом выработки электроэнергии, доступным сегодня в Швейцарии.

Доля ископаемых источников в общем мировом энергобалансе составляет около 80 % — лишь немного меньше, чем в 2015 году (83 %). Понятно, что трансформация, связанная с энергетическим переходом, требует времени: замена старой инфраструктуры новыми технологиями идёт медленно и поэтапно, прежде всего в электроэнергетике и транспорте. Как отмечается в недавнем отчёте ООН, возобновляемые источники энергии пока не столько вытесняют ископаемое топливо, сколько добавляют новые объёмы выработки, помогая покрывать колебания в сфере предложения на фоне увеличения мирового спроса на энергию.

Национальные цели остаются недостаточными

Цель утроить мощности возобновляемой энергетики уже к 2030 году, сформулированная на климатической конференции в Дубае в 2023 году и подтверждённая год спустя, все ещё далека от реализации. С тех пор, как отмечает аналитический центр Ember, более амбициозные национальные стратегии сформулировали лишь около 20 стран, да и то в основном европейских. «Утроение доли возобновляемых источников энергии в этом десятилетии — ключевой шаг к достижению цели сдерживания глобального потепления на уровне 1,5 °C. Однако, даже несмотря на исторические обязательства, взятые в Дубае, национальные цели по-прежнему остаются в целом недостаточными», — подчёркивает Костанца Рангелова.

Особенно заметное замедление наблюдается в Соединённых Штатах, где объём инвестиций в возобновляемую энергетику в первом полугодии 2025 года сократился на 36 % по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Главная причина — изменение политического курса. В Америке Дональда Трампа доминируют ископаемые виды топлива, «зелёный сектор», как ожидается, а особенно ветряная энергетика, будет оттеснен на второй и даже третий план. США также объявили о выходе из Парижского соглашения — шаг, который может мотивировать и другие страны к пересмотру своих климатических обязательств.

Подтолкнуть развитие возобновляемой энергетики могли бы, теоретически, страны Азии, а также государства африканского континента. Сегодня активно импортирует солнечные панели не только Южно-Африканская Республика — делают это около 20 стран Африки, включая Нигерию и Алжир. В сентябре в Эфиопии была введена в эксплуатацию «Дамба тысячелетия» — крупнейшая гидроэлектростанция Африки и одна из самых масштабных в мире. Она обеспечит электроэнергией миллионы жителей региона.

Швейцарская дилемма: защита природы или развитие энергетики?

Как признал еще в 2022 году Федеральный совет (правительство Швейцарии) темпы увеличения мощностей в области возобновляемой генерации пока недостаточны для достижения страной целей, совместимых со сценарием достижения нулевых чистых выбросов уже к 2050 году. Процесс получения разрешений на строительство крупных энергообъектов, например солнечных станций в Альпах, часто затягивается из-за конфликтов с населением, а также по причине столкновения задач охраны природы с потребностями страны в энергии. Новое энергетическое законодательство, одобренное народом на референдуме в 2024 году, как раз и призвано упростить процедуры согласования реализации подобных проектов.

В планах сейчас — реализация 16 новых крупных гидроэнергетических проектов. По словам Рошель Глюзман (Rochelle Gluzman), пресс-секретаря глобальной инициативы REN21, продвигающей развитие возобновляемых источников энергии, «мотивы активно работать в сфере солнечной и других видов чистой энергетики остаются вполне убедительными». При этом, подчёркивает она, всё большее значение приобретают вопросы совершенствования и развития систем накопления полученной чистой энергии. «Протекционизм, рост таможенных пошлин и высокая стоимость кредитов тормозят темпы внедрения возобновляемых источников энергии», — указала она в интервью Swissinfo.

Как объясняет Вольфрам Шпарбер этой отрасли необходима предсказуемость и только тогда возникнут условия для принятия долгосрочных инвестиционных решений. По его словам, будущее развитие ситуации во многом будет зависеть от политической воли. «При этом нет никаких сомнений в том, что возобновляемая энергетика продолжит расти по всему миру», — добавляет он. Прошло 10 лет с момента подписания Парижского соглашения, возобновляемая энергетика уже стала базовой основой глобальной энергетической трансформации. Но без решительных политических шагов и устойчивых инвестиций её потенциал рискует так и остаться нереализованным обещанием.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована для целевой аудитории и научно отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.

