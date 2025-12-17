Учёные пытаются понять причины гибели швейцарской деревни Блаттен

Профессор Йохан Гом. В ETHZ совместно с Институтом исследований снега и лавин WSL была создана трёхмерная компьютерная модель, способная точно прогнозировать скорость, высоту и траекторию движения снежных, ледовых и каменных лавин. Michael Buholzer / Keystone

Катастрофический обвал ледника Бирх (Birchgletscher), уничтоживший в мае 2025 года швейцарскую горную деревню Блаттен, привлёк к себе особое внимание ученых. С тех пор они пытаются понять, что именно привело к трагедии и как ситуация может развиваться дальше.

Это произошло 28 мая 2025 года. Ледник Бирх, расположенный над деревней, не выдержал давления гигантских масс горной породы, обрушившихся со склонов горного массива Кляйнесс Нестхорн (Kleines Nesthorn). Всё случилось за считанные секунды: более девяти миллионов кубометров камня, грязи, льда и обломков устремились в долину со скоростью около 200 км/ч и накрыли деревню. Всех 300 жителей успели эвакуировать, однако один 64-летний местный житель до сих пор считается пропавшим без вести. Сегодня большая часть территории общины Блаттен остаётся закрытой для посещения.

Склоны Кляйнесс Нестхорна продолжают медленно сползать вниз — летом скорость движения достигала 10 сантиметров в сутки, хотя с наступлением зимы процесс замедлился. Повторения обвала такой же силы уже не будет: ледник Бирх почти полностью исчез. Но уровень опасности остаётся очень высоким. Как сообщил Swissinfo руководитель Службы мониторинга природных рисков кантона Вале Гийом Бюль-Фавр (Guillaume Bulle-Favre), «всё ещё остаётся возможным разрушение оставшейся части ледника с последующей ледовой лавиной, селевой поток из кулуара или новый обвал с нестабильного участка склонов Кляйнесс Нестхорна».

Особую тревогу вызывает гигантский так называемый «конус выноса», в отдельных местах превышающий 100 метров в высоту. Кроме того, сохраняется риск образования нового озера в случае повторной блокировки русла реки Лонца (Lonza). Неудивительно, что гибель Блаттена стала одной из центральных тем международной конференции по оползням, состоявшейся в ноябре 2025 года в Лозанне. По словам профессора Университета Лозанны Кристофа Ламбьеля (Christophe Lambiel), обвал в Блаттене сейчас изучают десятки исследовательских групп, главным образом в Европе. Учёные работают совместно, оставив прежнюю конкуренцию в стороне.

Каменные обломки, накопившиеся на леднике Бирх. Снимок сделан 23 мая 2025 года — за пять дней до обвала. Keystone / Jean-Christophe Bott

«Все хотят понять, что именно произошло, и совершенно не важно, кто окажется первым», — подчёркивает он. Используя трёхмерное моделирование, сейсмический анализ и другие методы, ученые пытаются осмыслить это беспрецедентное событие, стремясь лучше понять его динамику и вероятность возникновения новых «каскадных природных процессов», связанных, в частности, но не только, с деградацией многолетней мерзлоты и дестабилизацией горных ледников. Через шесть месяцев после обвала в Блаттене, как отмечают учёные, уже вырисовываются определённые закономерности.

«Вырисовываются закономерности»

Три крупнейших горных обвала, произошедших в Швейцарии за последние 20 лет (гора Пиц Ченгало / Piz Cengalo, 2017 год, Пиц Шершен / Piz Scerscen, 2024 год, а теперь ещё и обвал, похоронивший Блаттен, 2025 год) развивались по похожему сценарию: огромные массы горной породы обрушивались на ледники и превращались потом в мощные селевые потоки льда, камня и грязи. «Это серьёзная проблема для густонаселённых регионов вроде Европейских Альп. Потенциальный ущерб от таких событий огромен. В ситуации деградации многолетней мерзлоты и отступления ледников подобные случаи будут, вероятно, происходить в будущем всё чаще», — рассказал порталу Swissinfo профессор Университета Лозанны Кристоф Ламбьель (Christophe Lambiel).

Можно ли напрямую связать обвал в Блаттене с изменением климата — вопрос, который пока остаётся без окончательного ответа. Часть ученых считает эту связь очевидной. Гляциолог Кристиан Хуггель (Christian Huggel) из Цюриха, например, убеждён, что климатический фактор был в данном случае решающим. «Разумеется, геология остаётся одним из ключевых факторов. Но без общего потепления обвал в Блаттене произошёл бы на столетия позже, если бы вообще произошёл», — сказал он, выступая в сентябре 2025 года на посвященной горным рискам конференции в Инсбруке (Австрия). Другие эксперты более осторожны.

В информационном бюллетене Высшей технической школы Цюриха (ETH Zürich), опубликованном в июле 2025 года, говорится, что влияние потепления «весьма вероятно», но при этом ученые отмечают, что зона нестабильных пород находилась в пределах многолетней мерзлоты, которая, со своей стороны, действительно особо чувствительна к повышению средней температуры воздуха. Многие ученые указывают на то, что с начала индустриальной эпохи (1800 год) атмосфера в Швейцарии в среднем прогрелась уже на 2,9 °C, что примерно вдвое скорее глобального среднего темпа потепления земной атмосферы. Это часто приводит к стремительному отступлению ледников, к изменению характера снегопадов и к оттаиванию многолетней мерзлоты.

Число камнепадов растёт, но, по словам учёных, пока нельзя уверенно сказать, стали ли столь крупные горные обвалы с исторической точки зрения происходить чаще. Такие события все ещё крайне редки, данные о них фрагментарны. «Все процессы связаны между собой, их крайне сложно отделить друг от друга», — отмечает гляциолог из ETHZ Даниэль Фаринотти (Daniel Farinotti). Представить более точные выводы о катастрофе в Блаттене он рассчитывает в 2026 году. «Можно утверждать, что свою роль в катастрофе в Блаттене сыграли в сумме все факторы: и местная геология, и климат, и состояние ледника, и процессы в многолетней мерзлоте», — отмечает Кристоф Ламбьель. Тем не менее, по его словам, роль деградации мерзлоты на склонах массива Кляйнесс Нестхорн, по его словам, остаётся «открытым вопросом».

Нужны дополнительные данные

«Отступление ледника в сочетании с деградацией вечной мерзлоты стало причиной многочисленных камнепадов, покрывавших породой поверхность глетчера и делавших его все более нестабильным», — поясняет Кристоф Ламбьель. Но пока мы не можем ничего утверждать однозначно. «Нам нужны дополнительные данные, особенно модели, объясняющие механику глубинной нестабильности склонов». Новые научные сведения о температурном состоянии слоев вечной мерзлоты, а также о поведении горной породы, должны предоставить датчики нового поколения, хотя уже сейчас видно: слои гнейса и амфиболита соседствуют здесь с гранитом, что создает нестабильную структуру, «склонную к обрушению».

По объёму и масштабу последовавших разрушений обвал ледника Бирх, уничтоживший деревню Блаттен в кантоне Вале, не имеет аналогов в Швейцарских Альпах. Garrett Fisher / Keystone

На протяжении тысячелетий ледники «вытачивали» местные склоны и делали их всё круче и круче, а теперь, когда снег и уплотнённый снежный покров (так называемый фирн) отступают, склоны обнажаются и становятся ещё более уязвимыми для подобных катастроф. Учёные также отмечают, что за последние десятилетия температура слоев вечной мерзлоты на горе Кляйнесс Нестхорн становилась все выше, а усиление степени водонасыщенности этих слоев могли увеличить общее механическое напряжение, накопившееся внутри горного массива. Катастрофа в Блаттене уже стала толчком, приведшим к ускоренному совершенствованию научных методов анализа геологической ситуации в этом регионе.

Так, в ETHZ совместно с Институтом исследований снега и лавин WSL была создана трёхмерная компьютерная модель, способная точно прогнозировать скорость, высоту и траекторию движения снежных, ледовых и каменных лавин. Эта уже модель успешно предсказала в 2023 году траекторию крупного горного обвала в регионе деревни Бриенц (кантон Граубюнден) в 2023 году. За несколько дней до обвала в Блаттене эта же исследовательская группа выполнила моделирование схода гипотетического, состоящего из смеси льда и горной породы, горного массива объёмом около 10 млн кубометров.

Новая технология

Полученные прогнозы (пробег до 1,2 км на юго-западной стороне долины и около 700 метров на северо-восточной) очень точно совпали с фактическим развитием событий. В настоящее время ученые ETHZ и WSL вместе с кантонами и инженерными компаниями работают над массовым внедрением этого инструмента, помогающего прогнозировать и сокращать природные риски в Альпах. Как сообщил Swissinfo профессор ETHZ и WSL Йохан Гом (Johan Gaume), признанный специалист по горным обвалам, «мы уже активно контактируем с властями кантона Вале, кроме того, мы работаем в районе города Кандерштег, а также на склонах массива „Шпитцер Штайн“. Там мы проводим моделирование возможной зоны выхода катастрофического обвала и его потенциального влияния на популярное у туристов озеро Ошенензее».

Аэрофотосъёмка от 28 октября 2025 года: виден частично затопленный Блаттен — спустя пять месяцев после обвала, уничтожившего деревню. Michael Probst / Keystone / AP

Напомним, что в рамках национального проекта GLAMOS в Швейцарии ведётся постоянное наблюдение примерно за 1 400 ледниками; по разным оценкам за период после 2015 года уже исчезла четверть их совокупного объёма. В перечень объектов повышенной опасности были включены и шесть десятков ледников, преимущественно в кантоне Вале, включая и ледник Бирх, который находится под наблюдением с 1993 года. Благодаря скоординированной системе управления природными рисками жителей Блаттена вовремя эвакуировали еще до основного обрушения, а после обвала в этом районе были установлены дополнительные мониторинговые датчики.

Затем учёные Университета Цюриха провели сканирование конуса выноса с использованием системы LiDAR, так называемой гиперспектральной съёмки и фотограмметрии, что позволило оценить как объём оставшегося льда, так и степень риска, которому сейчас подвергаются расположенные ниже в долине населённые пункты. Тем не менее, даже в горной Швейцарии невозможно осуществлять постоянный мониторинг буквально всех горных вершин, кроме того, любые технические и инженерные решения и системы имеют свои пределы.

Кристоф Ламбьель признаёт, что крупные катастрофические обвалы остаются труднопредсказуемыми событиями: «Мы знали, что гора Кляйнесс Нестхорн нестабильна, но подобные события могут возникать и там, где не было зафиксировано вообще никакой нестабильности. Так произошло, в частности, на горе Пиц Шершен в 2024 году. Никто даже и не подозревал, что склон там тоже был нестабилен». По его словам, многие потенциально опасные горные массивы уже идентифицированы и находятся под регулярным наблюдением, но остаются и те, о которых ученым ещё ничего не известно: «Мы должны быть готовы к неожиданностям. Где и когда могут произойти (такие новые обвалы) — предсказать крайне трудно».

