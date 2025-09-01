Швейцарская модель страхования от стихийных бедствий

Страхование от стихийных бедствий: швейцарская «двойная солидарность» как возможная модель для остального мира. На фото: наводнение в городе Тун, 2005 год. Keystone / Alessandro della Valle

В Швейцарии действует система страхования от стихийных бедствий, которая гарантирует покрытие даже в зонах повышенного риска. Это уникальная модель, способная стать ориентиром и для других стран.

Швейцарская система страхования от стихийных бедствий аналогов в мире действительно не имеет. Спустя двадцать лет после разрушительного «наводнения века», масштабного паводка, который в августе 2005 года затопил центральную и восточную часть страны, унёс жизни шести человек и нанёс ущерб на три миллиарда франков, этот подход может стать моделью для стран, которые сталкиваются со всё более частыми и интенсивными природными катастрофами.

«Река Ааре хлынула в узкие улочки (нижних районов города Берн), затопив множество домов. Вода поднялась до втрого этажа». Так начинался репортаж журналиста SWI swissinfo.ch из исторического бернского района Матте, который оказался под водой после проливных дождей, обрушившихся на Швейцарию 21–22 августа 2005 г. Это наводнение стало одной из самых значительных природных катастроф в новейшей истории страны. За прошедшие двадцать лет берега реки Ааре были где укреплены, а где ренатурированы, район Матте вернул себе свой прежний шарм.

Но главное, что восстановление частных домов в основном профинансировала швейцарская система страхования от стихийных бедствий. В общей сложности было выплачено 2,3 млрд франков. Риск нового крупного наводнения в Берне, как и во многих других регионах страны, по-прежнему существует. Наводнения, оползни, град, лесные пожары и другие экстремальные погодные явления становятся и в Швейцарии и во всём мире, в том числе по причине изменения базовых климатических параметров, всё более частыми и разрушительными — а значит, и всё более затратными.

«Воды реки Ааре хлынули в узкие улочки (нижних районов города Берн), затопив множество домов. Вода поднялась до второго этажа». Keystone

В первом полугодии 2025 года стихийные бедствия привели к убыткам на сумму 80 млрд долларов. По предварительным оценкам страховой компании Swiss Re, это почти вдвое превышает средний показатель последних десяти лет. «Изменение климата всё сильнее затрудняет страхование рисков, связанных с экстремальными природными явлениями, коль скоро они становятся более разрушительными, частыми и непредсказуемыми».

Об этом нам рассказывает Стефано Чеолотто (Stefano Ceolotto), эксперт итальянского Евро-Средиземноморского центра по изменению климата (Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti ClimaticiВнешняя ссылка). Во многих странах страховщики реагируют на увеличение сумм климатических убытков повышением страховых премий по договорам страхования имущества, сокращением объёма покрытия или отказом от продления полисов в зонах высокого риска.

Так, в США в 2018–2023 годах средние страховые премии по страхованию жилья выросли почти на 34%. В штате Калифорния ряд частных компаний вообще перестал предлагать новые договоры страхования в регионах, которые они относят к зонам повышенной пожарной опасности. Швейцарская система страхования от стихийных бедствий, напротив, демонстрирует способность выдерживать последствия даже самых разрушительных событий — как, например, оползень в конце мая 2025 года, который похоронил деревню Блаттен в кантоне Вале.

По данным экспертов, опрошенных франкоязычным швейцарским телерадиоканалом RTS, все здания во всех населённых пунктах страны сохраняют за собой способность быть застрахованными, включая зоны с высокой опасностью наводнений, оползней или лавин. При этом страховые компании играют проактивную роль в предотвращении ущерба, финансируя меры по снижению рисков, что помогает сокращать масштабы будущих убытков.

Принцип двойной солидарности

Ключевая особенность швейцарской модели — принцип двойной солидарности (Solidaritätsprinzip):

между застрахованными — все владельцы полисов участвуют в покрытии ущерба, независимо от местоположения их имущества;

— все владельцы полисов участвуют в покрытии ущерба, независимо от местоположения их имущества; между страховщиками — все страховые компании делят риски между собой.

В большинстве кантонов владельцы жилых домов обязаны заключать договор страхования с кантональным Ведомством по страхованию зданий (Kantonale Gebäudeversicherung). Эти государственные организации страхуют недвижимость от пожаров и ущерба, вызванного стихийными бедствиями.

Ключевые параметры системы:

страховые премии закреплены законом и рассчитываются исходя из новой стоимости (Neuwert) объекта — суммы, необходимой для его полного восстановления без учёта износа; при невосстановлении применяется действительная стоимость (Zeitwert);

и рассчитываются исходя из новой стоимости (Neuwert) объекта — суммы, необходимой для его полного восстановления без учёта износа; при невосстановлении применяется действительная стоимость (Zeitwert); нахождение здания в зоне риска (например, рядом с паводкоопасной рекой) не увеличивает страховую премию;

(например, рядом с паводкоопасной рекой) страховую премию; обязательное покрытие распространяется на наводнения, штормы, град и ряд других природных явлений, но не включает землетрясения. Благодаря такому устройству швейцарская модель остаётся одной из немногих в мире, способных обеспечивать полный охват населения, ценовую стабильность и финансовую устойчивость страхового сектора даже в условиях нарастающих климатических рисков.

Страховое покрытие остаётся в Швейцарии высоким даже в кантонах, где страхование от стихийных бедствий не является обязательным, например в южном кантоне Вале, в котором страховой рынок регулируется частными компаниями. В таких случаях все владельцы недвижимости платят одинаковую страховую премию, тариф которой установлен Федеральным Ведомством по надзору за финансовыми рынками (FINMA).

Сегодня в Швейцарии от природных рисков застраховано более 95% объектов недвижимости — показатель, имеющий ключевое значение, учитывая, что, по данным Швейцарской Ассоциации компаний-страховщиков (Schweizerische Versicherungsverband SVV), более половины зданий в стране находятся в зонах возможного наводнения. В кантонах с обязательным страхованием убытки покрываются государственными страховыми учреждениями, а в кантонах с частным страхованием расходы распределяются между страховщиками. Это обеспечивает дополнительный уровень солидарности, повышающий эффективность системы.

Рыночная система перестраховки

В пуле компаний DN (Pool für die Deckung von Naturgefahren), добровольном объединении, созданном в 1936 году под эгидой ASA для совместного покрытия ущерба от стихийных бедствий, участвуют 12 страховых компаний, охватывающих более 90% рынка природных рисков в кантонах с частным страхованием. Пул DN функционирует в качестве рыночной системы взаимной перестраховки: после наступившего страхового случая 80% расходов распределяются между всеми его участниками пропорционально их доле рынка, а оставшиеся 20% покрывает страховщик, выдавший конкретный полис.

Наличие пула DN — одна из причин, по которой частные компании продолжают предлагать полисы даже в зонах высокого риска, там, где страхование по закону не является обязательным. «Эта система гарантирует доступные страховые премии и устойчивость страхового покрытия от стихийных бедствий даже в районах с повышенной опасностью». Об этом нам рассказывает Эдуард Хельд (Eduard Held), директор пула DN.

Наводнение в Люцерне, август 2005 года. Keystone

С 1970 по 2023 год участники пула в качестве компенсаций, по его словам, выплатили около 7 млрд швейцарских франков. Наиболее дорогостоящим событием стало уже упомянутое наводнение 2005 года, когда совокупные выплаты превысили 1 млрд франков. Остальная часть убытков была компенсирована государственными учреждениями. В ряде стран, например в Италии, Японии и США, страхование от стихийных бедствий остаётся добровольным, часто предоставляется частными компаниями и не включается в стандартные страховые полисы.

Это приводит к значительному «разрыву в страховой защите» — доле убытков, не покрываемых полисами. Чем больше этот разрыв, тем ниже способность экономики и всего региона восстанавливаться после катастроф. В отличие от Швейцарии, в России и Украине отсутствует механизм коллективного перераспределения риска между страховщиками (аналог пула DN), что приводит к высокому «разрыву в страховой защите» и зависимости восстановления от государственных субсидий.

«Профилактика — лучшая защита»

Согласно последним данным Swiss Re, разрыв в страховом покрытии по стихийным бедствиям в Швейцарии в 2024 году составил 26%. Это означает, что из каждых 100 франков страхового ущерба не застрахованы 26 франков. Вместе с Великобританией (22%) этот результат стал самым низким среди 13 стран, участвовавших в исследовании. Средний мировой показатель — 43%. Страховые компании хотели бы, чтобы клиенты платили страховые премии пропорционально уровню риска. Об этом заявила недавно в интервью газете The Guardian Эуджения Каччатори (Eugenia Cacciatori), доцент лондонской Bayes Business School, авторитетного мирового центра бизнес-образования.

«Однако это проблематично, потому что те, кто подвержен очень высоким рискам, как правило, испытывают трудности с оформлением адекватной страховки». По её мнению, действующая в Швейцарии модель может быть реальной альтернативой. В Швейцарии страховщики не могут повышать страховые премии в зависимости от уровня риска, что побуждает их инвестировать в меры по снижению потенциального ущерба. «[Страховые компании в Швейцарии] активно участвуют в формировании строительных стандартов, тогда как в других странах к этому формату ещё только начинают переходить», — отмечает Э. Каччатори. При этом, подчёркивает она, отдельные аспекты швейцарской системы вполне могут служить ориентиром и примером, например практика обмена опытом между страховщиками и стимулирование совместных мер по предотвращению и снижению рисков.

«Швейцарская система одна из самых эффективных в Европе», — говорит в интервью Swissinfo Стефано Чеолотто (Stefano Ceolotto). Наиболее её примечательным элементом, по его словам, является сотрудничество между страховым сектором и органами власти на местном и федеральном уровнях, например, в сфере территориального планирования и составления карт рисков: «Вовлечение в этот процесс страхового сектора, сотрудничество, выходящее за рамки простой продажи страхового покрытия — это как раз то, что другие страны должны стремиться повторять и поощрять». Доминик Рамель (Dominic Ramel), представитель фирмы Mobiliare, старейшей частной страховой компании страны, называет наводнение августа 2005 г. «поворотным моментом» для страхового сектора: «С тех пор мы много инвестировали именно в профилактику».

После событий 2005 года, по данным Ассоциации швейцарских страховщиков, сотрудничество между кантонами (субъектами федерации) также заметно укрепилось — например, в формате проведения Дней безопасности и совместных учений. Были актуализированы карты опасностей, для наиболее уязвимых зон применены новые методы оценки рисков. Сегодня государственный и частный секторы в Швейцарии ежегодно инвестируют в меры по предотвращению стихийных бедствий около 3 млрд франков. По оценкам SVV, благодаря этим мерам и новым исследованиям, ущерб от наводнения 2005 года сейчас был бы на треть меньше. «Лучшая защита — профилактика», — резюмирует Доминик Рамель.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.