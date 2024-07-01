Банка Credit Suisse в Швейцарии больше не существует

Крупнейший в Швейцарии банк UBS сделал решающий шаг вперед в интеграции швейцарского бизнеса Credit Suisse. Теперь такой марки в Швейцарии больше нет. Keystone / Jean-Christophe Bott

Процесс слияния двух юридических лиц — UBS Switzerland и CS Switzerland — завершен. После одобрения властей слияние двух в прошлом самостоятельных швейцарских компаний было официально завершено в понедельник 1 июля 2024 года. Об этом говорится в заявлении банковской группы UBS.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Credit Suisse no longer exists as legal entity in Switzerland Оригинал Читать далее Credit Suisse no longer exists as legal entity in Switzerland

Наименование Credit Suisse (Schweiz) AG также было исключено из Торгового реестра кантона Цюрих (Handelsregister des Kantons Zürich), теперь официально такого бренда в качестве отдельного юридического лица в стране больше не существует. Все права и обязанности Credit Suisse (Schweiz) AG перешли к группе UBS Switzerland. По словам представителей UBS, слияние позволит постепенно перевести все клиентские операции банка Credit Suisse в Швейцарии в систему UBS. Основная часть этого процесса должна завершиться в 2025 году.

Рано или поздно бренд Credit Suisse как таковой, скорее всего, навсегда исчезнет в Швейцарии, демонтаж вывесок CS на зарубежных отделениях компании уже начался в прошлом 2023 году. Андре Хельфенштайн (André Helfenstein), генеральный директор компании Credit Suisse (Switzerland) Ltd, также объявил, что теперь он намерен уйти в отставку. «С момента поглощения банка Credit Suisse компанией UBS Андре внес существенный вклад в стабилизацию бизнеса Credit Suisse, он неустанно трудился на благо наших клиентов и сотрудников».

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На это указывает гендиректор компании UBS Schweiz Сабина Келлер-Буссе (Sabine Keller-Busse). Слияние материнских компаний UBS AG и Credit Suisse AG было завершено уже в конце мая. В результате бренд Credit Suisse AG исчез из швейцарского торгового реестра около месяца назад. В начале июня 2024 года переход к единой промежуточной холдинговой компании был завершен и в США. Банк UBS объявил о поглощении Credit Suisse 19 марта 2023 года и официально завершил его 12 июня 2023 года. В этот день акции CS также в последний раз торговались на швейцарской фондовой бирже.

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После официального слияния теперь действительно можно будет начать реструктуризацию банковского бизнеса в Швейцарии. В недавнем интервью Сабина Келлер-Буссе подсчитала, что у объединенного банка должно будет остаться на всю страну всего 194 отделения. В настоящее время у Credit Suisse в Швейцарии насчитывается 95 филиалов, у UBS — 190. Банковская группа UBS намерена сократить все свои ежегодные оперативные расходы по всему миру по сравнению с 2022 годом на общую сумму около 13 млрд долларов уже к концу 2026 года.

В Швейцарии будут сокращены не менее 3 000 человек. Примерно 1 000 рабочих мест станут жертвой интеграции CS Switzerland в банковскую группу UBS, еще 2 000 будут сокращены на других бизнес-направлениях, расположенных в Швейцарии. Банк UBS пока не уточняет, сколько рабочих мест будет сокращено по всей группе к 2026 году. Согласно предположениям СМИ на момент полного окончания интеграции банк планирует иметь 85 000 сотрудников (в конце марта 2024 года этот показатель составлял 112 000 штатных единиц), около 30 процентов из которых будут работать в Швейцарии. До поглощения в конце 2022 года в двух банках тогда еще суммарно работало около 123 000 сотрудников.

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