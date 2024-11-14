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США проверяют унаследованные банком UBS у Credit Suisse счета россиян

США проверяют счета россиян, унаследованные UBS у Credit Suisse. Об этом агентству Reuters сообщили инсайдеры, знакомые с вопросом, связанным с санкциями в отношении России.
США проверяют счета россиян, унаследованные UBS у Credit Suisse. Об этом агентству Reuters сообщили инсайдеры, знакомые с вопросом, связанным с санкциями в отношении России. Keystone

Власти Соединенных Штатов Америки проводят расследование в отношении счетов российских клиентов, унаследованных швейцарским банком UBS, крупнейшим в мире финансовым институтом со специализацией на доверительном управлении активами, в ходе сделки по приобретению Credit Suisse. Об этом агентству Reuters сообщили инсайдеры, знакомые с вопросом, связанным с санкциями в отношении России.

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Агентство Reuters / портал SWI

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (Office of Foreign Assets Control OFAC) направило в рамках этого расследования письмо на адрес банка UBS. Американский чиновник, попросивший не называть его имени, сообщил, что на эту тему швейцарский банк и правоохранительные органы США уже провели раунд консультаций.

Ведомство OFAC, самое мощное, наверное, в мире ведомство, курирующее вопрос санкций, направило указанно письмо несколько недель назад. По словам собеседников агентства Reuters, речь идет о российских клиентах банка Credit Suisse, за которых теперь отвечает UBS. Напомним, банк Credit Suisse был в марте 2023 года приобретен его конкурентом банком UBS. В прошлом этот более скромный по масштабам банк постоянно становился фигурантом разных скандалов, связанных в том числе, со шпионажем и слежкой за собственными сотрудниками, а также с отмыванием денег, полученных за счет наркоторговли.

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По словам одного из собеседников агентства, банк UBS стремится сейчас принять все меры по ограничению возможного ущерба, причиной которого могут стать подобные запросы со стороны таких структур, как OFAC, вычленив подозрительные деньги из общей массы активов и выведя соответствующие счета из оборота, с тем чтобы избежать штрафных санкций. После того как США и западные союзники в ответ на вторжение Москвы в Украину ввели беспрецедентные по масштабам пакеты санкций в отношении России, для швейцарских банков работа с российскими деньгами становится всё более рискованным делом. Тем самым США используют санкции в качестве инструмента своей внешней политики, используемого с целью сдерживания экспансии таких стран, как Россия и Иран.

Тщательная проверка наследия Credit Suisse

Американский чиновник из OFAC позитивно отметил готовность UBS к сотрудничеству с властями США, однако как сообщил один из других источников, банку дали понять, что если он не покажет свою способность системно справиться с проблемой (токсичных российских счетов), то это может закончиться для него наложением штрафных санкций. В среду 13 ноября 2024 года курс акций UBS просел почти на 1% уже в начале торгов. Регулятор в Швейцарии тщательно проверяет, каким образом UBS работает с клиентами Credit Suisse, оценивая в том числе политику банка в области противодействия отмыванию денег, опасаясь, как сообщает Reuters, что швейцарский банк UBS мог получить в наследство от своего бывшего конкурента «рискованных клиентов».

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По словам одного из собеседников агентства, банк, возглавляемый генеральным директором Серджио Эрмотти, тщательно проверяет в настоящее время балансы Credit Suisse, избавляясь от нежелательных клиентов и активов, в том числе связанных с Россией. На банк, осуществляющий платеж в пользу лица, находящегося под санкциями США, может быть наложен штраф. В особых и исключительных случаях США могут даже перекрыть банку доступ к расчетам, номинированным в долларах, отрезав его тем самым от кровеносной системы международных финансов.

Сколько проблемных денег российского происхождения сейчас находится в распоряжении UBS сказать нельзя. В 2022 году тогдашний исполнительный директор Credit Suisse сообщил, что российским клиентам принадлежали примерно 4% всех активов, которыми на тот момент управлял банк, что эквивалентно примерно 35 миллиардам долларов. США и Швейцария недавно вступили в конфликт из-за якобы недостаточных усилий Берна по выявлению и замораживанию российских средств. Одна из главных претензий Вашингтона заключается в том, что в Швейцарии до сих пор нет закона, требующего от бенефициаров декларировать все реально находящиеся в их собственности активы, будь то объект недвижимости (квартира) или бизнес-компания.

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По словам анонимного американского чиновника, такая информация позволяла бы уточнять, например, попадает ли их владелец под санкции или нет. По его словам, ведомство OFAC разочаровано бездействием Швейцарии, оно опасается, что Конфедерация может быть использована для незаконного трансфера финансовых активов не только в Россию, но и в такие страны, как Иран. По словам собеседника агентства, эти опасения касаются в основном небольших частных швейцарских банков, которые могут скрывать личности истинных бенефициаров активов, собственно банк UBS, по словам источника, в качестве цели американского недовольства в данном случае не рассматривается.

«Знай своего клиента»

Представитель министерства финансов Швейцарии отметил, что в ближайшее время парламент страны обсудит предложение правительства, Федерального совета, о создании официальных реестров бенефициарных владельцев фирм и финансово-инвестиционных фондов и об обязательном соблюдении адвокатами строгих правил в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Избрание Дональда Трампа президентом США может стать предвестником резкой смены курса США в отношении антироссийских санкций, а также самой Швейцарии, хотя ещё далеко не ясно, какой политики будет придерживаться новый президент.

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«Ни в одном другом вопросе Дональд Трамп не оказался менее предсказуемым, чем в санкционной политике. Но в прошлый раз при Трампе OFAC оставалось самым влиятельным санкционным агентством в мире», — говорит Виктор Винклер (Viktor Winkler), немецкий юрист со специализаций на правовых аспектах режимов санкций. По его словам, непредсказуемость Дональда Трампа может привести как раз к усилению административных ресурсов, находящихся в распоряжении OFAC.

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В своем отчете за третий квартал 2024 года UBS заявил, что постоянно меняющийся режим санкций, введенных в ответ на агрессию России против Украины, требует от швейцарского банка постоянного внимания и что сейчас он сосредоточен на стратегическом усовершенствовании своих глобальных программ соблюдения санкций и противодействия отмыванию денег (anti-money-laundering / AML), а также на дальнейшем развитии политики know-your-client (KYC, «знай своего клиента»).

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(Материал подготовлен: Oliver Hirt, John O’Donnell, Stefania Spezzati, Dave Graham, текст отредактирован на английском языке: Elisa Martinuzzi / Richard Chang, подготовка и редактирование русскоязычного оригинала материала: русскоязычная редакция SWI / ип / ап.).

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