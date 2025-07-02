БРИКС и Швейцария: амбиции и реальность

«БРИКС формирует новую модель международного сотрудничества, которая опирается не на западные правила» Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved

Какое значение имеет группа БРИКС и какую позицию по отношению к ней должна занять Швейцария? Ответ на этот вопрос остаётся предметом дискуссий и споров. Взгляды и оценки в Швейцарии и за её пределами порой существенно расходятся.

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Вот уже почти два десятилетия группа БРИКС подвергает международную политику постоянным стресс-тестам. Это «слабоструктурированное объединение государств», так её называет МИД Швейцарии (ФДИД / EDA) в своём аналитическом отчёте, на саммитах демонстрирует, тем не менее, «эффектно выстроенную и активно продвигаемую картину мира, и особое мнение насчет собственного места на этой картине». Полотно же это в самом деле очень пестрое, и привлекательно оно прежде всего для стран с развивающейся и пороговой экономикой.

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Ключевой посыл этого клуба — мировой порядок должен адаптироваться к появлению новых центров силы. Примечательно, что сам термин «БРИКС» появился вовсе не по политической инициативе, а благодаря экономисту американского инвестиционного банка Goldman Sachs. В 2001 году именно он предложил концепцию BRICs, подчеркивая экономический потенциал Бразилии, России, Индии и Китая. Однако до самого первого саммита БРИКС, состоявшегося в Екатеринбурге в 2009 году на фоне глобального финансового кризиса, должно было пройти почти десятилетие. Позже к группе присоединилась Южная Африка.

Размытые границы

Сегодня группа БРИКС продолжает расширяться, в ней уже состоят новые члены, ещё порядка 30 стран заявили о желании присоединиться этому клубу. На долю стран БРИКС приходится около половины населения планеты, их совокупный ВВП превышает 40% от общемирового. Тем не менее блок БРИКС по-прежнему трудно как-то однозначно классифицировать. Это ведь и не альянс, и не военно-политический блок. Страны группы не объединены общей зоной свободной торговли, БРИКС не имеет даже единого секретариата.

Группа БРИКС: взгляд из Швейцарии

И всё же недооценивать значение БРИКС было бы ошибкой. Так считает швейцарский политический консультант Ремо Регинольд. «Я рассматриваю БРИКС в качестве отражения процессов, открывающих новую эпоху во всей мировой политике», — говорит он. Структуру группы Ремо Регинольд трактует в качестве «конгломерата», то есть скопления материалов разных природы и свойств, но соединенных на мета-уровне некоей общей матрицей. Эта матрица, по его мнению — стремление стран БРИКС совместными усилиями прекратить доминирование Запада в международных делах.

В числе главных требований группы — реформа Организации Объединённых Наций и Бреттон-Вудских институтов, включая Международный валютный фонд и Всемирный банк. Группа БРИКС официально добивается более эффективного учёта интересов Глобального Юга, и для достижения своих целей она развивает собственные институты, такие как Новый банк развития (New Development Bank, NDB), кроме того, она создаёт самые разные ad-hoc-рабочие группы и транснациональные партнёрства.

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«БРИКС формирует новую модель международного сотрудничества, которая опирается не на западные правила», — подчёркивает Ремо Регинольд. По его мнению, Швейцария и западные страны в целом должны учиться лучше понимать эту группу стран и правильно интерпретировать её сигналы. Пока что, считает он, западное восприятие БРИКС чрезмерно искажено, проходя через призму привычных стереотипов.

Если Швейцария будет действовать гибко, опираясь на свои международные сети контактов и чёткие интересы, то тогда у неё будет шанс сыграть роль моста между Глобальным Севером и Глобальным Югом. Однако для этого необходимо укреплять и развивать инструменты и форматы сотрудничества, в том числе в области экономического и социального развития, а как раз тут в последнее время как в Швейцарии, так и во многих западных странах и происходит серьезное сокращение бюджетов.

Критика и скепсис: насколько опасен БРИКС для Запада?

Другие эксперты оценивают БРИКС гораздо осторожнее. В аналитическом докладе либерального швейцарского исследовательского центра Avenir Suisse за 2024 год говорится даже о некоей «шумихе» вокруг этой группы. Авторы доклада, Эвелин Хуттер и Симон Штокер, признают, что так называемые незападные государства играют сегодня уже куда более уверенную роль, но при этом они указывают, что за пределами эффектной риторики экономические достижения большинства стран БРИКС, за исключением Китая, остаются весьма скромными.

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Кроме того, внутри самой группы сохраняются серьёзные противоречия. Таковы, например, напряжённые отношения между Китаем и Индией. По оценке Avenir Suisse маловероятно, что БРИКС сможет в итоге превратиться в откровенно антизападный блок. Тем не менее Швейцарии следует «внимательно следить за развитием ситуации».

БРИКС как вызов и альтернатива

Многие международные эксперты рассматривают БРИКС не как прямого соперника Запада, а скорее как альтернативную ему платформу. Ключевой вопрос, как отмечает профессор Кай Михаэль Кенкель из Папского католического университета в Рио-де-Жанейро, — насколько сам Запад готов к переменам: «Если западные страны проведут необходимые реформы и начнут прислушиваться к голосу Глобального Юга, то они сохранят своё былое влияние».

По его словам, особенно важно пересмотреть подходы в таких сферах, как финансовая инфраструктура и сотрудничество в целях социально-экономического развития. В противном случае усилятся позиции как раз тех стран БРИКС, которые выступают за радикальный пересмотр мирового порядка и за отказ от западных норм. «Реформы будут, безусловно, для Запада наименьшим из всех зол», — заключает Кай Кенкель.

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При этом БРИКС остаётся внутренне неоднородным образованием. Среди стран группы существуют существенные различия в политических системах и ценностных ориентирах. Бразилия, например, традиционно тяготеет к западным стандартам и в связи с расширением БРИКС в стране нарастает обеспокоенность тем, что авторитарные режимы получают в рамках этой структуры всё большее влияние. Как раз эта политическая разобщённость и препятствует выработке общего стратегического курса, которым могли бы пойти государства этой группы

Индия и БРИКС: прагматичный подход

Очень наглядно иллюстрирует внутренние противоречия БРИКС пример Индии. Как объясняет Джаганнат Панда, глава Стокгольмского центра по вопросам Южной Азии и Индо-Тихоокеанского региона, для Индии БРИКС — это не союз в классическом понимании, а удобный инструмент для продвижения собственных интересов. «С одной стороны, Китай для нас конкурент, с другой — ключевой торговый партнёр», — отмечает Дж. Панда.

Многие воспринимают БРИКС как проект, находящийся под влиянием Пекина. Для Индии же это «многосторонняя платформа, позволяющая Дели расширить своё экономическое присутствие в странах Глобального Юга, включая Ближний Восток». Кроме того, Индия получает прямую выгоду от сотрудничества с Россией, в том числе в сфере энергетики. Санкции, введенные против Москвы по причине ее агрессии против Украины, вынудили западные страны отказаться от прямых закупок российской нефти, но Индия всё ещё приобретает её по сниженным ценам и перепродаёт на западные рынки. Таким образом, агрессия России против Украины прямо способствует укреплению экономических связей между Россией и странами БРИКС.

Швейцария и БРИКС: потенциал сотрудничества

Страны БРИКС существенно различаются по своим политическим, экономическим и культурным особенностям. Поэтому отношения с каждым из них Швейцария строит отдельно. По словам Джаганната Панды нейтральный статус Швейцарии и отсутствие колониального прошлого делают эту страну относительно удобным партнёром для БРИКС. «Швейцарию воспринимают как нейтральную страну, и у большинства государств группы к ней достаточно нейтральное отношение», — отмечает эксперт.

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Индия, например, будучи страной с огромным населением и растущей экономикой, проявляет интерес к швейцарским компетенциям в сфере технологий, образования и организации международных форумов. Похожую точку зрения высказывает и Кай Михаэль Кенкель: для Бразилии Швейцария прежде всего — партнёр в сферах, требующих технологической экспертизы.

Ключевой вопрос

Швейцария развивает двусторонние связи с отдельными странами БРИКС и признаёт «растущее значение группы». В то же время экономическое значение БРИКС для Швейцарии остаётся ограниченным. По состоянию на начало 2025 года на страны БРИКС приходятся только около 12% внешней торговли Швейцарии, при этом подавляющая часть этого объёма идет в Китай. Для сравнения: доля торговли с Европейским союзом составляет около 52% всего швейцарского экспорта, доля торговли с США — порядка 17%.

Тем не менее официальный Берн фиксирует сдвиг глобальных политических и экономических центров именно в сторону стран БРИКС. По его мнению, эта группа стран обладает достаточной политической и экономической мощью для того, чтобы придать убедительность своей теории о «перемещении центра геополитической тяжести» от доминировавших ранее западных держав в сторону Глобального Юга.

С точки зрения Швейцарии, подобные процессы не следует воспринимать исключительно негативно. Ключевой вопрос — готовы ли страны БРИКС не только требовать изменения мирового порядка, но и брать на себя реальную ответственность за его функционирование. При этом существует риск, что в процессе пересмотра глобальных правил вопросы демократии и прав человека снова окажутся второстепенными или будут интерпретированы в ущерб универсальным стандартам в данной сфере.

В ответ на эти вызовы Швейцария намерена последовательно выступать за укрепление многосторонних институтов. Как подчёркивается в официальной внешнеполитической стратегии страны, «особое значение при этом имеет обеспечение уважения принципа верховенства международного права».

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