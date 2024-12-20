Глава МИД Швейцарии поговорил с Сергеем Лавровым об Украине

Разговор, прошедший в среду 18 декабря 2024 года, был посвящен войне против Украины, которую Москва начала в 2022 году. Keystone-SDA

Министр иностранных дел Иньяцио Кассис поговорил по телефону со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Разговор, прошедший в среду 18 декабря 2024 года, был посвящен войне против Украины, которую Москва начала в 2022 году. Федеральный департамент / министерство иностранных дел (МИД) Швейцарии подтвердил соответствующие сообщения информагентств.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке Deutsch de Cassis telefoniert mit russischem Aussenminister zu Ukraine Оригинал Читать далее Cassis telefoniert mit russischem Aussenminister zu Ukraine

В ответ на запрос информационного агентства Keystone-SDA Федеральный департамент / Министерство иностранных дел (ФДИД / EDA) подтвердил сообщения агентств Reuters и AFP о состоявшемся в среду 18 декабря 2024 года телефонном разговоре между И. Кассисом и С. Лавровым. Что касается содержания телефонного разговора, то МИД Швейцарии сообщил лишь, что речь шла прежде всего о кандидатуре Швейцарии на должность председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2026 году.

Как сообщило агентство AFP со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел в Москве, обе стороны обменялись мнениями и по Украине, и С. Лавров подробно изложил «российскую позицию по урегулированию ситуации». Фактическая российская позиция, или точнее позиция президента Владимира Путина, заключается в том, что Украина не имеет права на государственный суверенитет. В. Путин уже заявлял об этом в своём эссе, опубликованном летом 2021 года. Его аргумент: украинцы не являются независимой нацией, они едины с русскими и белорусами.

Кроме того Кремль, беспокоит будущее членство Украины в НАТО. По данным агентства AFP, Сергей Лавров также вернулся к этому вопросу в разговоре с И. Кассисом, указав, что такое членство является, де, «одной из первопричин нынешнего конфликта». Что касается возможных мирных переговоров, то Россия настаивает на сохранении за собой как минимум всех оккупированных украинских территорий и на том, что Украина должна оставаться нейтральной.

Разыскивается судом

Напомним, что 24 февраля 2022 года российский президент отдал приказ о начале военного вторжения в Украину и с тех пор день за днем и ночь обстреливает соседнюю страну ракетами и КАБ, разрушая в основном объекты энергетической инфраструктуры и другие гражданские цели. Напомним так же, что Владимир Путин разыскивается Международным уголовным судом в Гааге (МУС) в качестве военного преступника. Ранее швейцарское телевидение SRF сообщалоВнешняя ссылка, что Швейцария активно работает над тем, чтобы привлечь Россию к участию в следующей мирной конференции по Украине.

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Об этом заявил министр иностранных дел Иньяцио Кассис 15 декабря 2024 года по время своей поездки в Рим. «Мы интенсивно работаем со многими партнерами и пытаемся уже со времени первой конференции на Бюргенштоке привлечь Россию (к миротворческому процессу)», — сказал Иньяцио Кассис, подчеркнув насущную необходимость начала диалога между Украиной и Россией. По словам И. Кассиса, Швейцария принимает активное участие в организации второй мирной конференции по Украине: «Продолжается интенсивная работа (…) с Москвой, Вашингтоном, странами „Большой семерки“ и ЕС», — сказал он.

Сделка по Украине

Сигналы из США и от нового правительства этой страны «дают нам повод для осторожного оптимизма». По словам И. Кассиса, вполне возможно, что будут созданы условия для нахождения (выхода из ситуации войны), которые в значительной степени будут соответствовать международному праву, поскольку ситуация (на фронте) «стала неприемлемой для обеих сторон». По мнению избранного президента США Дональда Трампа президент Украины Владимир Зеленский должен быть готов пойти на сделку с Москвой, чтобы положить конец войне. «Мы должны заключить сделку», — заявил Д. Трамп журналистам. При этом он уклонился от ответа на вопрос о том, должна ли Украина быть готова уступить России свои территории, отметив лишь, что многие из них лежат в руинах и на их восстановление потребуется столетие.

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На прошлой неделе Д. Трамп заявил журналу Time, что у него есть «очень хороший план (прекращения войны)». При этом он осудил как «очень глупое» решение действующего президента США Дж. Байдена разрешить Украине наносить по российской территории удары с использованием западного дальнобойного оружия. А между тем Европейский союз ввел 15-й пакет санкцийВнешняя ссылка, направленный в первую очередь на принятие дальнейших мер против российского теневого танкерного флота и на борьбу с обходом санкций. ЕС ввел также санкции против 16 физических лиц и трёх организаций, связанных с российской так называемой «гибридной подрывной деятельностью».

15-й пакет санкций ЕС

Как поясняется в заявлении ЕС, это «первые меры такого рода против подобной деятельности». Санкции направлены против физических и юридических лиц, обвиняемых в «подрыве ценностей и безопасности Евросоюза посредством дезинформационных кампаний, кибератак и тайных операций». Среди тех, на кого наложены санкции, числятся эксперт «Центра исследований экономического и социокультурного развития стран СНГ и Центральной Европы» Артем Куреев, связанный, по мнению ЕС, с российскими дезинформационными кампаниями в Африке, и блогер Софья Захарова, которая, как утверждается, участвовала в дезинформационных кампаниях в поддержку войны России против Украины. Швейцария обычно в автономном порядке рассматривает такие санкции и принимает решение о присоединении к ним.

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