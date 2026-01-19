Давос становится «одноэтажной Америкой»

В фокусе внимания находятся на этот раз США, а главным «аттракционом» форума станет Дональд Трамп. На фото: Дональд Трамп обращается по видеосвязи к участникам Форума в 2018 году. Keystone / Gian Ehrenzeller

На этой неделе в Давосе будет проходить 56-й Всемирный экономический форум (World Economic Forum, WEF). Участвуют в нем более 3 000 представителей сфер политики, бизнеса и науки. В фокусе внимания находятся на этот раз США, а главным «аттракционом» форума станет Дональд Трамп.

Как именно США задают тон на нынешнем Форуме?

Делают они это и тематически, и благодаря конечно же запланированному личному присутствию Дональда Трампа. Он действует как настоящий магнит, кроме того, он возглавляет делегацию самого высокого уровня: в Давос приедут, среди прочих, пятеро членов его кабинета. Как и каждый год, ожидаются также американские парламентарии, губернаторы некоторых штатов и руководители крупнейших американских корпораций.

Какие темы выходят на первый план?

В последние дни и даже часы в центре внимания мировых СМИ оказался «гренландский вопрос», а вместе с ним и трансатлантические отношения. В Давосе Дональд Трамп, вероятно, будет не только принимать гостей и вести переговоры, но и публично защищать и отстаивать свои геополитические амбиции.

Европейские лидеры и премьер-министр Канады готовятся вербально противодействовать новой внешнеполитической линии новой администрации в США. Вопрос только в том, насколько единым и убедительным окажется их ответ, особенно после недавней угрозы Вашингтона снова повысить таможенные пошлины на европейские товары.

Кроме США, какие темы ещё будут обсуждаться в Давосе?

В этом году, прежде всего, в Давосе доминируют сюжеты мировой политики — события вокруг Ирана и ситуация в Украине. Экономические вопросы, вероятно, отойдут на второй план, хотя торговый конфликт США с Китаем, равно как и трения в области торговли США с Европой, никуда не исчезли и продолжают тлеть. Как и год назад, заметное место снова занимает тема искусственного интеллекта.

Какую роль сыграет основатель WEF Клаус Шваб?

Клаус Шваб (Klaus Schwab) впервые с момента основания Форума вообще не будет играть никакой роли. Он не участвует в мероприятии и не появится на публике. Не предусмотрено и отдельного торжественного чествования его вклада в создание Форума и его превращения в то, чем WEF является сегодня. Иначе говоря, фигура Клауса Шваба, на протяжении десятилетий определявшая облик Давосского форума, в этом году полностью выведена за скобки.

Значит ли это, что эпоха Шваба завершилась?

Да. Прошлой весной его отстранили от своей должности после выдвинутых в его адрес анонимных обвинений: речь шла, среди прочего, о личном обогащении и спорных управленческих практиках. Однако расследование, проведённое по поручению нового руководства WEF под руководством Ларри Финка (Larry Fink) и Андре Хоффманна (André Hoffmann), не выявило никаких грубых нарушений закона. Фактически этот вывод означал реабилитацию Клауса Шваба.

Несмотря на это, он все рано не вернется на главную сцену Форума и не получит возможность инсценировать свой официальный уход на пенсию «с почестями». Почему так произошло? До конца неясно: по словам людей из WEF и самого Шваба, его неучастие в работе очередной сессии Форума стало частью и результатом шедшего в Форуме прошлым летом внутреннего аудита событий, связанных с обвинениями в адрес Клауса Шваба.

Как уход Шваба может повлиять на WEF?

По крайней мере пока никаких последствий его ухода не видно. Отчасти это связано с тем, что программу и организацию форума уже много лет формирует не он лично, а целая управленческая команда. Но благодаря широкой сети контактов Клауса Шваба WEF всегда собирал особенно статусный состав участников. Новому руководству теперь предстоит доказать, что оно также способно обеспечить сопоставимый уровень. Судя по нынешнему «звёздному» составу гостей, руководство WEF как раз и стремится это продемонстрировать.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

