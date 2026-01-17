В Берне полиция перекрыла площадь у вокзала из-за акции против ВЭФ

В Берне полиция перекрыла площадь у вокзала из-за акции против ВЭФ. Keystone-SDA

В субботу днём, 17 января 2026 года, полиция Берна взяла в оцепление не согласованную демонстрацию против Давосского форума прямо на месте сбора демонстрантов на площади у главного вокзала. Нескольким десяткам демонстрантов противостояло значительное число сотрудников полиции.

Сотрудники полиции в полном снаряжении перекрыли площадь у вокзала Берна по широкому периметру, доступ к зданию вокзала стал практически невозможен. Об этом сообщила корреспондентка информационного агентства Keystone-SDA. По её данным, полиция также проводила проверки документов.

Поводом для действий полиции стала не согласованная демонстрация против Всемирного экономического форума (World Economic Forum, WEF), к участию в которой призывали левые, крайне левые и пропалестинские группы. Всего на призыв принять участие в акции откликнулись несколько сотен человек.

Поводом для действий полиции стала не согласованная демонстрация против Всемирного экономического форума. Keystone / Anthony Anex

Присутствие полиции было заметно по всему центру города. Федеральную площадь (Bundesplatz) перекрыли, а у здания федерального парламента (Bundeshaus) стояли многочисленные служебные полицейские автомобили, в том числе из других кантонов.

Полиция Берна накануне рекомендовала воздержаться от участия в митинге. Одновременно должна была пройти согласованная демонстрация у посольства Ирана, поэтому в целом полиции в городе было бы много в любом случае.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

